Thajsko zvažuje zrušiť zákaz popoludňajšieho predaja alkoholu
Autor TASR
Bangkok 24. novembra (TASR) - Úrady v Thajsku navrhujú úplné zrušenie obmedzenia pre predaj alkoholu v popoludňajších hodinách. V súčasnosti prebieha 15-dňová verejná konzultácia o návrhu vládnych výborov pre národnú alkoholovú politiku a kontrolu alkoholických nápojov. Ak bude tento návrh schválený, zákaz by mohol byť zrušený začiatkom decembra po formálnom oznámení úradu premiéra. TASR o tom píše podľa webu Euronews.
Cieľom uvoľnenia predaja alkoholu je podľa podpredsedu vlády Sophona Sarama stimulovať cestovný ruch a hospodársku aktivitu počas silvestrovských osláv a vodného festivalu Songkran (tradičný thajský Nový rok) v apríli.
„Zákaz predaja popoludní bol zavedený už dávno, aby sa zabránilo štátnym zamestnancom piť alkohol počas úradných hodín. Ale táto éra sa skončila... takže zákaz by mal byť zrušený,“ povedal vicepremiér.
Zákaz predaja alkoholu od 14.00 h do 17.00 h pochádza z roku 1972, neskoršie vlády ho striedavo sprísňovali a uvoľňovali. Jeho súčasťou boli donedávna aj pokuty 10.000 bahtov (asi 270 eur) pre každého, kto počas zákazu pije alkohol v baroch alebo reštauráciách.
V súčasnosti je predaj alkoholu povolený od 11.00 h do 14.00 h a od 17.00 h do polnoci. Vo vyhradených zónach nočného života v turistických oblastiach sa môže legálne podávať alkohol až do 4.00 h.
Napriek optimistickej predpovedi pre turistickú návštevnosť počas hlavnej zimnej sezóny v roku 2025 očakávajú v Thajsku 33,4 milióna zahraničných návštevníkov. To je o približne šesť percent menej ako rok predtým, uviedol v októbri thajský úrad pre cestovný ruch. S výnimkou pandémie koronavírusu ide o prvý medziročný pokles v uplynulom desaťročí a výhľad na rok 2026 je len mierne priaznivejší.
V Thajsku sa podľa oficiálnych zdrojov predpokladá v budúcom roku približne 34 miliónov zahraničných návštevníkov a ich očakávané výdavky v krajine zostanú nízke.
