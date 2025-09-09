< sekcia Zahraničie
Thajský expremiér Šinavatra musí stráviť rok vo väzení, rozhodol súd
Šinavatru (76), ktorý žil 15 rokov v dobrovoľnom exile, odsúdili po návrate do vlasti v auguste 2023 na osem rokov za korupciu a zneužitie moci.
Autor TASR
Bangkok 9. septembra (TASR) - Bývalý thajský premiér Thaksin Šinavatra musí stráviť jeden rok vo väzení, pretože si svoj trest odňatia slobody odpykal v nemocničnej izbe miesto cely. Rozhodol o tom v utorok najvyšší súd, TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Šinavatru (76), ktorý žil 15 rokov v dobrovoľnom exile, odsúdili po návrate do vlasti v auguste 2023 na osem rokov za korupciu a zneužitie moci.
Vo väzenskej cele však nestrávil ani jednu noc - po niekoľkých hodinách ho previezli do súkromnej nemocničnej izby so sťažnosťami na ťažkosti so srdcom a bolesti na hrudníku, čo vyvolalo pobúrenie verejnosti a všeobecnú skepsu. Jeho trest kráľovskou milosťou skrátili na jeden rok. Na slobodu sa dostal po šiestich mesiacoch strávených v nemocnici v rámci programu predčasného prepustenia starších väzňov.
Sudcovia v rozsudku uviedli, že expremiér netrpel vážnou chorobou a jeho hospitalizácia sa nemohla započítať ako čas strávený vo väzení. Miliardár si tiež podľa nich úmyselne predĺžil svoj pobyt v nemocnici. Nariadili vydanie zatykača na jeho osobu, aby bol prevezený do väznice v Bangkoku, kde si začne odpykávať ročný trest odňatia slobody.
Šinavatrov tím následne na sieti Facebook napísal, že verdikt súdu akceptuje. „Dnes už síce nemám slobodu, ale mám slobodu myslenia, aby som mohol prinášať prospech krajine a ľuďom,“ uvádza sa v príspevku, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters.
Šinavatra bol premiérom od roku 2001 až do vojenského prevratu, ktorý ho v roku 2006 zvrhol, keď bol v zahraničí. Jeho zvrhnutie vyvolalo takmer dve desaťročia hlbokej politickej polarizácie. V roku 2008 sa na krátko vrátil do Thajska, ale opäť odišiel, čím sa vyhol kaucii pred vynesením rozsudku súdu v korupčnej kauze, napísala agentúra AP.
Šinavatru (76), ktorý žil 15 rokov v dobrovoľnom exile, odsúdili po návrate do vlasti v auguste 2023 na osem rokov za korupciu a zneužitie moci.
Vo väzenskej cele však nestrávil ani jednu noc - po niekoľkých hodinách ho previezli do súkromnej nemocničnej izby so sťažnosťami na ťažkosti so srdcom a bolesti na hrudníku, čo vyvolalo pobúrenie verejnosti a všeobecnú skepsu. Jeho trest kráľovskou milosťou skrátili na jeden rok. Na slobodu sa dostal po šiestich mesiacoch strávených v nemocnici v rámci programu predčasného prepustenia starších väzňov.
Sudcovia v rozsudku uviedli, že expremiér netrpel vážnou chorobou a jeho hospitalizácia sa nemohla započítať ako čas strávený vo väzení. Miliardár si tiež podľa nich úmyselne predĺžil svoj pobyt v nemocnici. Nariadili vydanie zatykača na jeho osobu, aby bol prevezený do väznice v Bangkoku, kde si začne odpykávať ročný trest odňatia slobody.
Šinavatrov tím následne na sieti Facebook napísal, že verdikt súdu akceptuje. „Dnes už síce nemám slobodu, ale mám slobodu myslenia, aby som mohol prinášať prospech krajine a ľuďom,“ uvádza sa v príspevku, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters.
Šinavatra bol premiérom od roku 2001 až do vojenského prevratu, ktorý ho v roku 2006 zvrhol, keď bol v zahraničí. Jeho zvrhnutie vyvolalo takmer dve desaťročia hlbokej politickej polarizácie. V roku 2008 sa na krátko vrátil do Thajska, ale opäť odišiel, čím sa vyhol kaucii pred vynesením rozsudku súdu v korupčnej kauze, napísala agentúra AP.