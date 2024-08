Thajský kráľ dal milosť expremiérovi Šinavatrovi - otcovi premiérky

Bangkok 17. augusta (TASR) - Bývalý thajský premiér Tchaksin Šinavatra bol zaradený do zoznamu odsúdencov, ktorým thajský kráľ Mahá Vatčirálongkón udelí milosť. Agentúru Reuters o tom v sobotu informoval Šinavatrov právnik.



Toto skoršie ukončenie trestu prichádza ako súčasť všeobecnej kráľovskej milosti pre väzňov s dobrým správaním pri príležitosti narodenín, ktoré kráľ Mahá Vatčirálongkón oslávil minulý mesiac, doplnil Reuters.



Tchaksin Šinavatra sa po 15 rokoch strávených v exile vrátil do Thajska v auguste minulého roka a bol odsúdený na osem rokov väzenia za zneužitie moci a konflikt záujmov, keď bol pri moci v rokoch 2001-06.



Trest mu bol neskôr po kráľovskej milosti znížený na jeden rok. Za mrežami však nestrávil ani jednu noc a po šiestich mesiacoch strávených v policajnej nemocnici ho podmienečne prepustili. Podmienečný trest mu vyprší v nedeľu, bez kráľovskej milosti by sa tak stalo koncom augusta.



Tchaksin Šinavatra bol premiérom v rokoch 2001-06, keď jeho vládu zvrhla vojenská junta. O dva roky neskôr sa uchýlil do exilu, aby sa vyhol väzeniu, nikdy sa však neprestal vyjadrovať k záležitostiam kráľovstva a zostal politicky aktívny. Opakovane sa pritom zaviazal vrátiť sa do vlasti.



Napokon tak spravil vlani v deň, keď sa stal novým premiérom krajiny Séttchá Tchavísin z rovnakej strany Za Thajsko, ktorého podporili aj strany spriaznené s armádou.



Predsedníčkou thajskej vlády bola aj Šinavatrova mladšia sestra Jinglak Šinavatrová, ktorá krajinu viedla v rokoch 2011-14. Do exilu sa uchýlila niekoľko týždňov pred ďalším prevratom. Ten v krajine nastolil vládu junty, ktorá tam pretrvala až do vlaňajších volieb.



V piatok thajský parlament zvolil za premiérku Tchaksinovu 37-ročnú dcéru. Hlasovanie o jej kandidatúre sa konalo iba dva dni po tom, ako predchádzajúceho premiéra Tchavísina z funkcie odvolal thajský ústavný súd.