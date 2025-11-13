< sekcia Zahraničie
Thajský kráľ pricestoval na historickú návštevu Číny
Kráľ spolu s manželkou Suthidou v Pekingu podľa BBC navštívia miestne pamiatky a zúčastnia sa na bankete, ktorý zorganizuje čínsky prezident.
Autor TASR
Peking 13. novembra (TASR) - Thajský kráľ Mahá Vatčirálongkón ako prvý vládnuci monarcha svojej krajiny v stredu pricestoval do Číny na pozvanie tamojšieho prezidenta Si Ťin-pchinga, a to pri príležitosti osláv 50. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma štátmi. Britská stanica BBC uvádza, že Peking sa o túto návštevu zrejme usiloval už niekoľko rokov, píše TASR.
Thajská vláda vo svojom stanovisku uviedla, že cesta „zdôrazňuje hlboko zakorenené priateľstvo a vzájomné porozumenie medzi Thajskom a Čínou na všetkých úrovniach“.
Kráľ spolu s manželkou Suthidou v Pekingu podľa BBC navštívia miestne pamiatky a zúčastnia sa na bankete, ktorý zorganizuje čínsky prezident. Ide o prvú významnú štátnu návštevu thajského kráľa od jeho nástupu na trón pred deviatimi rokmi, dodáva stanica.
Hoci je Thajsko stále oficiálne vojenským spojencom Spojených štátov, vzťahy s Čínou, jeho najväčším obchodným partnerom, sa v posledných rokoch neustále zlepšujú. Vzťahy s Washingtonom sa, naopak, podľa BBC zhoršili v dôsledku kritiky USA v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv v Thajsku, clami a zdaním, že USA už nie sú také oddané svojim ázijským priateľom ako kedysi.
BBC tiež uvádza, že mnohí Thajčania môžu vysledovať svoj pôvod až k migrantom, ktorí prišli z Číny. Peking podľa stanice často zdôrazňuje to, čo nazýva ich „bratskými“ alebo „rodinnými“ vzťahmi.
Napriek tomu, že vládnuci thajský monarcha v minulosti Čínu nikdy nenavštívil, monarchia Bangkoku zohráva významnú úlohu v udržiavaní thajsko-čínskych vzťahov vďaka kráľovej mladšej sestre, princeznej Mahá Čakri Siringhorn, ktorá sa posledných 45 rokov venuje štúdiu čínskeho umenia a jazyka a Čínu tiež často navštevuje, dodáva BBC.
