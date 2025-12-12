< sekcia Zahraničie
Thajský kráľ súhlasil s rozpustením parlamentu, budú predčasné voľby
Predčasné voľby do Snemovne reprezentantov sa budú konať 45 až 60 dní po vydaní dekrétu.
Autor TASR
Bangkok 12. decembra (TASR) - Thajský kráľ Mahá Vatčirálongkón v noci na piatok schválil žiadosť premiéra Anutina Čánvirakula o rozpustenie parlamentu. Čoskoro sa preto v krajine uskutočnia parlamentné voľby. Deje sa tak v čase obnovených ozbrojených potýčok s Kambodžou pri hraniciach oboch krajín. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a AP.
„Keďže vláda je menšinová a vnútropolitická situácia je poznačená mnohými výzvami, vláda nemôže pokračovať v správe štátnych záležitostí kontinuálne, efektívne a stabilne. Preto je vhodným riešením rozpustenie Snemovne reprezentantov a usporiadanie nových parlamentných volieb,“ píše sa v kráľovskom dekréte.
Predčasné voľby do Snemovne reprezentantov sa budú konať 45 až 60 dní po vydaní dekrétu, pričom Anutin bude zatiaľ stáť na čele dočasnej vlády s obmedzenými právomocami a nebude môcť schváliť ani nový rozpočet. Premiér na svojom Facebooku uviedol, že rozpustením parlamentu chce „vrátiť moc do rúk ľudí“.
Anutin sa stal premiérom v septembri po tom, čo ústavný súd odvolal jeho predchodkyňu Petongtán Šinavatrovú pre porušenie etických noriem. Anutinovi v septembri parlament vyslovil dôveru vďaka podpore hlavnej opozičnej Ľudovej strany výmenou za prísľub, že do štyroch mesiacov rozpustí parlament a zorganizuje referendum o vypracovaní novej ústavy zvoleným ústavodarným zhromaždením.
Proces ústavných zmien však vyvolal spory medzi Anutinovou stranou a Ľudovou stranou, ktorá vo štvrtok pohrozila vyvolaním hlasovania o nedôvere premiérovi.
