Thajský minister chce vyhosťovať cudzincov, ktorí nenosia rúška

Bangkok 7. februára (TASR) - Cudzinci v Thajsku, ktorí odmietnu nosiť tvárové masky ako prevenciu pred šírením koronavírusu, by mali byť "vyhodení z krajiny", vyhlásil thajský minister zdravotníctva Anutchin Čanvirakun.



"Títo zahraniční turisti odmietajú nosiť tvárové masky - a treba to povedať veľvyslanectvám aj thajskému ľudu," povedal minister novinárom, pričom použil rasovo podfarbené slovo pre cudzincov zo Západu.



Tieto výroky povedal na stretnutí so zástupcami médií po tom, čo rozdával rúška verejnosti v hlavnom meste Bangkok.



"Keď im ich rozdáme, nenasadia si ich. Pri takomto správaní ich treba z Thajska vyhodiť," sťažoval sa minister.



"Vôbec ich táto situácia nezaujíma. Číňania, Ázijci - všetci ich prijímajú (rúška)," poznamenal.



"Ale Európania, tí sú neuveriteľní. Ako môžu vedieť, že práve oni vírus nešíria? Ak natrafíme na takéto typy ľudí, mali by sme ich z Thajska vyhodiť," uviedol minister zdravotníctva.



Anutchin sa neskôr za svoj výbuch zlosti ospravedlnil vo vyhlásení na svojej stránke na Facebooku.



"Ľutujem, že som dnes stratil nervy pri niektorých cudzincoch z Európy, ktorí odmietajú nosiť rúška ponúkané Thajčanmi. Nespolupracujú a nenosia ich, pritom len chceme zabrániť šíreniu koronavírusu v Thajsku," napísal minister v piatok v odkaze.



Thajská vláda opakovane tvrdí, že chirurgické rúška sú účinným opatrením, ako zabrániť šíreniu tohto koronavírus pochádzajúceho z Číny.