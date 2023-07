Thajský minister sa stretol so zosadenou mjanmarskou líderkou Su Ťij

Jakarta 12. júla (TASR) - Thajský minister zahraničných vecí Dón Póramatvinaj sa minulý týždeň stretol so zosadenou mjanmarskou demokratickou líderkou Aun Schan Su Ťij, informoval samotný minister v stredu novinárov. Išlo o jej prvé známe stretnutie so zahraničným vyslancom, odkedy ju zadržali po vojenskom prevrate v roku 2021. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Mali sme dobré stretnutie, bola v dobrom zdravotnom stave," povedal Dón novinárom popri stretnutí ministrov zahraničných vecí z krajín juhovýchodnej Ázie, ktoré sa koná v indonézskom hlavnom meste Jakarta.



Su Ťij (78) zadržiavajú od vojenského puču z 1. februára 2021, ktorý ukončil krátky experiment s demokraciou v Mjanmarsku a vrhol túto krajinu juhovýchodnej Ázie do chaosu a krviprelievania.



Proti laureátke Nobelovej ceny za mier neskôr vzniesli množstvo obvinení a súd vojenskej junty ju poslal do väzenia na celkovo 33 rokov. Súdne procesy s političkou skritizovali skupiny na ochranu ľudských práv ako frašku.



Šéf thajskej diplomacie potvrdil, že so Su Ťij sa stretol v nedeľu 9. júla a že vyzvala na obnovenie rozhovorov zameraných na ukončenie krízy vo svojej krajine.



"Volala po dialógu," dodal minister s tým, že je sama ochotná zapojiť sa do rozhovorov.



Dón povedal, že presadzuje myšlienku "nadviazať rozhovor s orgánom v Nepjite". Myslel tým vládcov junty v hlavnom meste Mjanmarska, doplnila AFP.



Su Ťij bolo vidieť od prevratu iba raz – na zrnitých fotografiách štátnych médií z prázdnej súdnej siene v hlavnom meste Nepjito, ktoré postavila armáda.



Junta odmietla opakované žiadosti zahraničných diplomatov o stretnutie so Su Ťij a jej obhajcovia mali väčšinu priebehu jej súdneho procesu zakázané rozprávať sa s médiami.



Vlani v júni ju premiestnili z domáceho väzenia v Nepjite na samotku vo väznici.