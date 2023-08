Thajský podnikateľ získal v parlamente dosť hlasov, aby bol premiérom

Bangkok 22. augusta (TASR) - Thajský podnikateľ Srettha Thavisin získal v utorok od parlamentu dosť hlasov na to, aby sa stal thajským premiérom. Na tento post ho predtým nominovala strana Za Thajsko (Pchak pchüa Tchaj, PTP). TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



Hlasovanie v parlamente stále prebieha, no Srettha už získal dosť hlasov na to, aby sa stal 30. thajským premiérom a skončila sa mesiace trvajúce povolebná neistota, píše AP.



Strana PTP skončila v májových voľbách na druhom mieste za progresívnou Pokrokovou stranou (MFP). Nominácia lídra opozičnej MFP Pitu Limdžarenrata na funkciu premiéra však neobstála v dôsledku nesúhlasu senátorov, ktorých nominovala konzervatívna thajská junta. Tú podľa AFP vystrašilo Pitovo odhodlanie zreformovať prísny zákon o urážke kráľovskej rodiny a popasovať sa s podnikateľskými monopolmi.



Očakávalo sa, že s vymenovaním Sretthu do funkcie premiéra bude parlament súhlasiť, pretože jeho koalícia PTP zahŕňa aj niekoľko provojenských strán z dosluhujúcej vlády, komentuje AFP.



Srettha, ktorý podniká v realitách, povedie koalíciu zloženú z 11 strán. Dve z týchto strán sú pritom pro-vojenské a sú spájané s dosluhujúcim thajským premiérom a tvorcom vojenského prevratu z roku 2014 Prajutom Čanóčchom, dodáva AP.



V utorok sa do Thajska po 15. rokoch vrátil z exilu expremiér Thaksin Šinavatra, ktorého vládu ešte v roku 2006 zvrhla vojenská junta. Thajský súd ho vzápätí odsúdil na osem rokov väzenia. Rozsudok sa týka troch prípadov, v ktorých tohto 74-ročného bývalého premiéra a miliardára odsúdili v jeho neprítomnosti.