Thajský premiér dostal pokutu za nenosenie rúška

Bangkok 26. apríla (TASR) – Thajské hlavné mesto Bangkok udelilo v pondelok pokutu thajskému premiérovi Prajutovi Čan-o-ča za to, že nemal na tvári rúško, čím porušil platné opatrenia. Informovala o tom agentúra AFP.



V Thajsku v pondelok vstúpili do platnosti ďalšie epidemiologické obmedzenia. Nosenie rúšok je odteraz povinné na verejných priestranstvách v 49 provinciách i v Bangkoku. Niektoré lokality za ich nenosenie trestajú pokutou vo výške 20.000 bahtov (528 eur).



Guvernér Bangkoku uviedol, že premiérovi za porušenie nariadenia uložili pokutu 6000 bahtov (159 eur). Ten pokutu prijal. Guvernér to oznámil po tom, čo sa na sociálnych sieťach objavila fotografia, na ktorej Prajut Čan-o-ča nemá počas stretnutia na tvári rúško.



Fotografia bola neskôr odstránená, všíma si spravodajská stanica Sky News.



Úrady v thajskej metropole v rámci nových reštrikcií v dôsledku nárastu počtu nových prípadov nákazy koronavírusom zatvorili aj kiná, parky, posilňovne, bazény, kúpele a škôlky, píše AFP.



Nové obmedzenia prichádzajú týždeň po tom, čo miestne úrady nariadili zatvorenie barov a nočných klubov a zákaz podávania alkoholu v reštauráciách.