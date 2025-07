Thajský premiér: Konflikt s Kambodžou by mohol prerásť do vojny

Bangkok 25. júla (TASR) - Úradujúci thajský premiér Pchúmtcham Véčajačaj v piatok ráno varoval, že ozbrojené strety, ktoré vo štvrtok vypukli na hraniciach s Kambodžou, by mohli prerásť do vojny. Doteraz na thajskej strane zomrelo najmenej 14 civilistov a jeden vojak. Kambodžská vláda sa doposiaľ k obetiam alebo zraneniam nevyjadrila. Podľa predstaviteľa pohraničnej provincie Ottar Meančej v oblasti evidujú jednu civilnú obeť a päť zranených. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a Reuters.



„Ak sa situácia vyostrí, môže prerásť do vojny, hoci zatiaľ je obmedzená na ozbrojené strety,“ vyhlásil Véčajačaj.



V noci na štvrtok došlo v spornej oblasti na hraniciach Kambodže a Thajska k ozbrojeným potýčkam medzi vojakmi. Kambodža na územie svojho suseda vypálila niekoľko rakiet a delostreleckých granátov, zatiaľ čo thajská armáda šiestimi stíhačkami F-16 podnikla letecké útoky na dva kambodžské vojenské objekty.



Podľa Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie so sídlom v Londýne použitie lietadiel F-16 zo strany Thajska podčiarkuje jeho výraznú vojenskú prevahu nad Kambodžou. Krajina nedisponuje žiadnymi stíhačkami a má podstatne menej vojenskej techniky aj personálu.



Obe strany sa navzájom ostreľovali aj v piatok, pričom opätovne bola použitá ťažká technika. Podľa thajskej armády Kambodža na Thajsko vypálila rakety prostredníctvom ruského systému BM-21. „Thajské sily reagovali primeranou paľbou v súlade s taktickou situáciou,“ uviedla armáda v stanovisku.



Postihnuté pohraničné oblasti v Thajsku muselo opustiť už viac ako 100.000 ľudí, ktorých úrady umiestnili do 300 evakuačných centier, píše DPA.



V piatok večer sa podľa zdrojov agentúry AFP v sídle OSN v New Yorku v súvislosti s konfliktom medzi krajinami uskutoční mimoriadne neverejné zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, o ktoré vo štvrtok požiadal kambodžský premiér Hun Manet.



Obe krajiny vedú dlhotrvajúci spor o vymedzenie hranice v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník. V máji prerástol do cezhraničných potýčok s jednou obeťou v radoch thajských vojakov. Odvtedy si obe strany navzájom posielajú odkazy a prijímajú odvetné opatrenia. Thajsko obmedzilo cezhraničný styk a Kambodža zastavila dovoz niektorých surovín a potravín. Štvrtkový konflikt vypukol iba krátko po tom, čo si krajiny navzájom vyhostili svojich diplomatických zástupcov.