Thajský premiér neverí, že Kambodža koná v dobrej viere

Bangkok 28. júla (TASR) - Úradujúci thajský premiér Pchúmtcham Véčajačaj si nemyslí, že Kambodža pred chystanými mierovými rokovaniami koná „v dobrej viere“. Vyjadril sa tak v pondelok pred odletom do Malajzie na rozhovory s Kambodžou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ozbrojený konflikt v pohraničnej oblasti medzi Kambodžou a Thajskom si od štvrtka vyžiadal najmenej 35 mŕtvych. V jeho dôsledku bolo vysídlených už viac ako 200.000 ľudí.



Americký prezident Donald Trump v sobotu na sociálnej sieti Truth Social oznámil, že telefonoval s premiérmi oboch krajín a obaja vraj prejavili záujem tento spor ukončiť. Aj napriek tomu však boje pokračovali aj v pondelok, pričom pred začiatkom rokovaní padli podľa AFP aj nové obvinenia.



„Na základe krokov, ktoré Kambodža podnikla pri riešení tohto problému, si nemyslíme, že koná v dobrej viere. Musí preukázať skutočný úmysel a my to počas stretnutia posúdime,“ povedal thajský premiér pred odletom do Kuala Lumpuru.



Hovorkyňa kambodžského ministerstva obrany v pondelok uviedla, že je to už piaty deň, čo Thajsko „vtrhlo na územie Kambodže s ťažkými zbraňami a množstvom vojakov“.



Podľa thajskej armády boje prebiehajú v siedmich oblastiach vo vidieckom pohraničí. V predvečer rozhovorov vyhlásila, že kambodžskí ostreľovači táboria v jednom zo sporných chrámov, a obvinila Phnom Penh z toho, že pozdĺž hraníc rozmiestnil svoje jednotky a ostreľuje thajské územie raketami.



V Malajzii sú prítomní aj predstavitelia amerického ministerstva zahraničných vecí, aby pomohli pri snahách o mierové ukončenie konfliktu, napísal v noci na pondelok šéf diplomacie USA Marco Rubio na sieti X. Podľa kambodžského premiéra Hun Maneta sa na rokovaniach zúčastnia aj čínski predstavitelia.



Thajsko a Kambodža vedú dlhotrvajúci spor o vymedzenie hranice v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník. V máji prerástol do cezhraničných potýčok s jednou obeťou v radoch thajských vojakov. Odvtedy obe strany prijímajú odvetné opatrenia. Thajsko obmedzilo cezhraničný styk a Kambodža zastavila dovoz niektorých surovín a potravín. Konflikt eskaloval vo štvrtok iba krátko po tom, čo Thajsko vyhostilo kambodžského veľvyslanca a stiahlo z Phnom Penhu toho svojho v reakcii na zranenie thajského vojaka, ktorý v spornom hraničnom pásme stúpil na nášľapnú mínu. Bangkok obvinil svojho suseda, že oblasť zamínováva.