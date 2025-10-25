Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. október 2025Meniny má Aurel
< sekcia Zahraničie

Thajský premiér sa nezúčastní na summitoch, s Kambodžou dohodu chce

.
Thai Anutin Charnvirakul v Bangkoku v Thajsku v piatok 5. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Thajský premiér Čánvirakul uviedol, že požiadal, aby sa slávnostné podpísanie prímeria konalo v nedeľu ráno, po ktorom sa následne vráti do Thajska.

Autor TASR
Bangkok 25. októbra (TASR) - Thajský premiér Anutin Čánvirakul po smrti kráľovnej matky Sirikit v sobotu zrušil svoju účasť na summite Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v malajzijskom Kuala Lumpur. Dodal však, že má stále v pláne v nedeľu pricestovať a podpísať s Kambodžou mierovú dohodu, ktorej svedkom bude aj americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Ministri zahraničných vecí Združenia ASEAN sa v sobotu zišli v Kuala Lumpure, aby zahájili víkend globálnej diplomacie, pričom tímy zo Spojených štátov a Číny budú popri summite viesť obchodné rokovania.

Trump má do Malajzie pricestovať v nedeľu ráno a mal sa zúčastniť slávnostného podpisu mierovej dohody medzi Kambodžou a Thajskom po tom, ako v júli pomohol sprostredkovať ukončenie päťdňového pohraničného konfliktu, ktorý si vyžiadal najmenej 48 obetí. Odvtedy si obe krajiny opakovane vymieňajú obvinenia z jeho porušenia.

Thajský premiér Čánvirakul uviedol, že požiadal, aby sa slávnostné podpísanie prímeria konalo v nedeľu ráno, po ktorom sa následne vráti do Thajska.

Dnes som zrušil svoju cestu do Malajzie. Pokiaľ však ide o mierovú dohodu medzi Thajskom a Kambodžou s malajzijským premiérom a americkým prezidentom, požiadal som ich, aby ju presunuli na zajtra ráno,“ povedal Čánvirakul novinárom miestnej televízie.

Thajský premiér dodal, že vynechá aj summit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa budúci týždeň uskutoční v Južnej Kórei.

Bývalá thajská kráľovná Sirikit, matka súčasného kráľa Mahá Vatčirálongkóna a manželka najdlhšie vládnuceho panovníka v krajine, zomrela v piatok vo veku 93 rokov, oznámil kráľovský palác.

Je to veľká strata pre národ,“ povedal Anutin pred zasadnutím kabinetu v sobotu ráno.

Sirikit bola od 17. októbra hospitalizovaná v nemocnici pre infekciu krvi. Napriek úsiliu lekárskeho tímu sa jej stav nelepšil.

V posledných rokoch sa na verejnosti príliš neobjavovala v dôsledku jej zhoršujúceho sa zdravotného stavu.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach

KOPČOKOVÁ: V Gobi som čakala teplo, no bežala som v bunde a palčiakoch

Zomrel známy britský hudobník

ŠIPOŠ: Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť