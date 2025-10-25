< sekcia Zahraničie
Thajský premiér sa nezúčastní na summitoch, s Kambodžou dohodu chce
Thajský premiér Čánvirakul uviedol, že požiadal, aby sa slávnostné podpísanie prímeria konalo v nedeľu ráno, po ktorom sa následne vráti do Thajska.
Autor TASR
Bangkok 25. októbra (TASR) - Thajský premiér Anutin Čánvirakul po smrti kráľovnej matky Sirikit v sobotu zrušil svoju účasť na summite Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v malajzijskom Kuala Lumpur. Dodal však, že má stále v pláne v nedeľu pricestovať a podpísať s Kambodžou mierovú dohodu, ktorej svedkom bude aj americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Ministri zahraničných vecí Združenia ASEAN sa v sobotu zišli v Kuala Lumpure, aby zahájili víkend globálnej diplomacie, pričom tímy zo Spojených štátov a Číny budú popri summite viesť obchodné rokovania.
Trump má do Malajzie pricestovať v nedeľu ráno a mal sa zúčastniť slávnostného podpisu mierovej dohody medzi Kambodžou a Thajskom po tom, ako v júli pomohol sprostredkovať ukončenie päťdňového pohraničného konfliktu, ktorý si vyžiadal najmenej 48 obetí. Odvtedy si obe krajiny opakovane vymieňajú obvinenia z jeho porušenia.
Thajský premiér Čánvirakul uviedol, že požiadal, aby sa slávnostné podpísanie prímeria konalo v nedeľu ráno, po ktorom sa následne vráti do Thajska.
„Dnes som zrušil svoju cestu do Malajzie. Pokiaľ však ide o mierovú dohodu medzi Thajskom a Kambodžou s malajzijským premiérom a americkým prezidentom, požiadal som ich, aby ju presunuli na zajtra ráno,“ povedal Čánvirakul novinárom miestnej televízie.
Thajský premiér dodal, že vynechá aj summit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa budúci týždeň uskutoční v Južnej Kórei.
Bývalá thajská kráľovná Sirikit, matka súčasného kráľa Mahá Vatčirálongkóna a manželka najdlhšie vládnuceho panovníka v krajine, zomrela v piatok vo veku 93 rokov, oznámil kráľovský palác.
„Je to veľká strata pre národ,“ povedal Anutin pred zasadnutím kabinetu v sobotu ráno.
Sirikit bola od 17. októbra hospitalizovaná v nemocnici pre infekciu krvi. Napriek úsiliu lekárskeho tímu sa jej stav nelepšil.
V posledných rokoch sa na verejnosti príliš neobjavovala v dôsledku jej zhoršujúceho sa zdravotného stavu.
