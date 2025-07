Thajský premiér sa vyjadril k ozbrojeným zrážkam s Kambodžou

Bangkok 24. júla (TASR) - Úradujúci thajský premiér Pchúmtcham Véčajačaj sa vo štvrtok predpoludním vyjadril k ozbrojeným zrážkam s Kambodžou, ktoré v noci vypukli na hraniciach. Konflikt je podľa neho obmedzený na pohraničnú oblasť, nerozšíril sa do ostatných provincií a ani jedna zo strán nevyhlásila vojnu. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Véčajačaj oznámil, že Kambodža na thajské územie zaútočila ťažkými zbraňami, a to bez toho, aby pálila na špecifický cieľ. Z tohto dôvodu preto podľa neho došlo k obetiam v radoch civilistov. Thajsko dopoludnia hlásilo 11 civilných obetí a jedného mŕtveho vojaka. Dočasný premiér zároveň odmietol rokovania s Kambodžou, dokým jej armáda nezastaví útoky.



V noci na štvrtok došlo v spornej oblasti na hraniciach Kambodže a Thajska k ozbrojeným potýčkam medzi vojakmi. Kambodža na územie svojho suseda vypálila niekoľko rakiet a delostreleckých granátov, zatiaľ čo thajská armáda šiestimi stíhačkami F-16 vykonala letecké útoky na dva kambodžské vojenské objekty.



Znepokojenie nad konfliktom už vyjadrila Čína. Malajzijský premiér Anwar Ibrahim vyzval obe krajiny, aby boje ukončili. „Najmenej, čo môžeme očakávať, je, že ustúpia a snáď sa pokúsia začať rokovania,“ vyhlásil Anwar. Malajzia v súčasnosti predsedá Združeniu krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktorého súčasťou sú aj Thajsko aj Kambodža, píše agentúra AFP.



Obe krajiny vedú dlhotrvajúci spor o vymedzenie hranice v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník. V máji prerástol do cezhraničných zrážok s jednou obeťou v radoch thajských vojakov. Odvtedy si obe strany navzájom posielajú odkazy a prijímajú odvetné opatrenia. Thajsko obmedzilo cezhraničný styk a Kambodža zastavila dovoz niektorých surovín a potravín.