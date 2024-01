Thajský súd nariadil vláde vytvoriť núdzový plán na zlepšenie ovzdušia

Bangkok 19. januára (TASR) - Thajský súd v piatok nariadil tamojšej vláde, aby do 90 dní prišla s núdzovým plánom na zníženie úrovne znečistenia ovzdušia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Rozhodnutie súdu prichádza začiatkom roka, teda v období, keď sa v Thajsku každoročne prudko znižuje kvalita ovzdušia. K priemyselným emisiám a výfukovým plynom z automobilov sa totiž v tomto období pridáva ešte aj dym, ktorý vzniká pri vypaľovaní strnísk miestnymi poľnohospodármi.



Metropola Bangkok a mesto Čiang Mai na severe krajiny sa počas niekoľkých dní minulého roka zaradili medzi najviac znečistené mestá na svete, čo prinútilo skupinu Thajčanov podať žalobu na súd, aby donútili vládu konať.



Správny súd v Čiang Mai v piatok nariadil vládnej Národnej komisii pre životné prostredie, aby do 90 dní predložila "preventívne metódy na riešenie znečistenia z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska".



Súd rozhodol, že bývalá vláda premiéra Prajuta Čanóčchu nepostupovala v boji so znečistením ovzdušia dostatočne rýchlo, cituje AFP.



Nový kabinet premiéra Sréttchá Tchavísina, ktorý vládu v krajine prevzal vlani v auguste, prisľúbil, že boj proti znečisteniu ovzdušia bude patriť medzi jeho priority. Vládny návrh zákona o čistom ovzduší, ktorého cieľom je riešiť tento problém, prešiel v stredu prvým čítaním v parlamente.



V piatok skoro ráno bola metropola Bangkok podľa monitorovacej spoločnosti IQAir na desiatom mieste v globálnom zozname miest s najhoršou kvalitou ovzdušia.