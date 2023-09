Thajský súd poslal prominentného aktivistu do väzenia,urážal monarchiu

Bangkok 26. septembra (TASR) - Thajský súd v utorok odsúdil ľudskoprávneho aktivistu Arnona Nampu na štyri roky odňatia slobody za urážanie thajskej monarchie počas protestov v roku 2020. Súd mu tiež uložil pokutu vo výške 550 dolárov za porušenie v tom čase platného výnimočného stavu. TASR píše podľa správy agentúry AFP.



Bangkocký trestný súd poslal 39-ročného právnika a bojovníka za ľudské práva do väzenia za prejav, ktorý predniesol počas protestného hnutia za demokraciu pred tromi rokmi.



Vo vrcholných fázach demonštrácií sa v uliciach zišli desaťtisíce ľudí, pričom niektorí z nich požadovali reformy monarchie a zmenu zákona týkajúceho sa urážky majestátu, za ktorý v súčasnosti hrozí 15 rokov väzenia.



"Strata osobnej slobody je obeť, ktorú som ochotný podstúpiť," povedal pred súdnym pojednávaním.



Skonštatoval, že od vzniku prodemokratického hnutia v roku 2020 sa na thajskej politickej scéne zmenilo toho veľa. "Ak ma dnes pošlú do väzenia, môžem tam stráviť mnoho rokov, ale bude to stáť za to," dodal.



Podľa jeho právnika sa proti súdnemu verdiktu pravdepodobne odvolajú. Nampovi blízki sa usilujú o zloženie kaucie za jeho dočasné prepustenie z väzenia.



Utorňajší prípad sa týkal dosiaľ iba jedného z celkovo 14 obvinení vznesených voči aktivistovi za urážanie kráľovskej rodiny. Ako píše AFP, Thajsko má jedny z najprísnejších zákonov o hanobení kráľovskej rodiny na svete, ktoré chránia kráľovskú rodinu pred možnou kritikou. Tieto zákony sa však podľa oponentov monarchie využívajú na umlčanie oponentov.



Nampa patrí medzi vyše 150 aktivistov obvinených na základe zákona o hanobení thajskej monarchie. Zákon sa často označuje aj číslom 112 podľa príslušnej sekcie v trestnom zákonníku.



Na podporu aktivistu sa pred súdom v utorok zišlo viacero podporovateľov, ktorí mali na tričkách vytlačený slogan "Nie (zákonu) 112)".