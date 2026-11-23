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Thajský súd skrátil opozičnej poslankyni trest za urážku majestátu
Srinorkovú z progresívnej Ľudovej strany odsúdil súd v decembri 2023 za porušenie zákona o urážke majestátu a zákona o počítačovej kriminalite.
Autor TASR
Bangkok 23. novembra (TASR) - Thajský odvolací súd v pondelok skrátil zo šiestich na tri roky väzenie pre opozičnú poslankyňu Rukčanok Srinorkovú za urážku majestátu. Poslankyňa môže prísť aj o mandát. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Srinorkovú z progresívnej Ľudovej strany odsúdil súd v decembri 2023 za porušenie zákona o urážke majestátu a zákona o počítačovej kriminalite. V dvoch príspevkoch na sociálnej sieti X z roku 2021 kritizovala nákup vakcín proti ochoreniu COVID-19, v druhom zdieľala správu s odkazom na Francúzsku revolúciu. Podľa obhajoby snímky obrazovky zachytávajúce príspevky mohli sfalšovať jej politickí oponenti.
Odvolací súd potvrdil jej vinu v súvislosti s jedným z príspevkov a trojročný trest väzenia, v prípade druhého ju oslobodil. Poslankyňu potom prepustil na kauciu 500.000 bahtov (približne 13.400 eur) až do rozhodnutia Najvyššieho súdu.
Podľa thajskej ústavy poslanci strácajú mandát, ak sú stíhaní vo väzbe alebo po odsúdení na trest odňatia slobody ešte pred nadobudnutím právoplatnosti rozsudku.
Líder Ľudovej strany uviedol, že strana svoju poslankyňu stále považuje za nevinnú a obáva sa o stav slobody prejavu v krajine.
Thajská kráľovská rodina je chránená zákonom o urážke majestátu. Za hanobenie, urážanie alebo vyhrážanie sa kráľovi či členom jeho rodiny hrozí za každý skutok až 15 rokov vo väzení. Podľa kritikov sa zákon zneužíva na umlčiavanie nesúhlasných názorov. Od vypuknutia prodemokratických protestov v roku 2020 obvinili na jeho základe podľa ľudskoprávnych organizácií viac ako 300 ľudí.
Srinorkovú z progresívnej Ľudovej strany odsúdil súd v decembri 2023 za porušenie zákona o urážke majestátu a zákona o počítačovej kriminalite. V dvoch príspevkoch na sociálnej sieti X z roku 2021 kritizovala nákup vakcín proti ochoreniu COVID-19, v druhom zdieľala správu s odkazom na Francúzsku revolúciu. Podľa obhajoby snímky obrazovky zachytávajúce príspevky mohli sfalšovať jej politickí oponenti.
Odvolací súd potvrdil jej vinu v súvislosti s jedným z príspevkov a trojročný trest väzenia, v prípade druhého ju oslobodil. Poslankyňu potom prepustil na kauciu 500.000 bahtov (približne 13.400 eur) až do rozhodnutia Najvyššieho súdu.
Podľa thajskej ústavy poslanci strácajú mandát, ak sú stíhaní vo väzbe alebo po odsúdení na trest odňatia slobody ešte pred nadobudnutím právoplatnosti rozsudku.
Líder Ľudovej strany uviedol, že strana svoju poslankyňu stále považuje za nevinnú a obáva sa o stav slobody prejavu v krajine.
Thajská kráľovská rodina je chránená zákonom o urážke majestátu. Za hanobenie, urážanie alebo vyhrážanie sa kráľovi či členom jeho rodiny hrozí za každý skutok až 15 rokov vo väzení. Podľa kritikov sa zákon zneužíva na umlčiavanie nesúhlasných názorov. Od vypuknutia prodemokratických protestov v roku 2020 obvinili na jeho základe podľa ľudskoprávnych organizácií viac ako 300 ľudí.