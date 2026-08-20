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The Atlantic: Ukrajina plánovala dronové útoky na letiská v Moskve
Plán bol podniknúť útoky, pri ktorých by roje autonómnych dronov vybavených navádzacími systémami poháňanými AI vyhľadávali a zasahovali svoje ciele bez toho, aby ich pohyb riadil operátor na diaľku.
Autor TASR
Kyjev 20. augusta (TASR) - Ukrajinskí predstavitelia pod vedením bývalého ministra obrany Mychajla Fedorova od začiatku tohto roka pripravovali operáciu, ktorá by zahŕňala vysielanie dronov riadených umelou inteligenciou na letiská v Moskve s cieľom dosiahnuť ich dlhodobejšie uzavretie. S odvolaním sa na nemenované zdroje o tom vo štvrtok informoval magazín The Atlantic. Prípravy na operáciu boli podľa neho zastavené v júli, keď bol Fedorov náhle odvolaný. Informuje o tom TASR.
Plán bol podniknúť útoky, pri ktorých by roje autonómnych dronov vybavených navádzacími systémami poháňanými AI vyhľadávali a zasahovali svoje ciele bez toho, aby ich pohyb riadil operátor na diaľku. Takéto systémy v posledných rokoch testovali rôzne krajiny vrátane USA, avšak o ich zákonnosti sa vedú intenzívne diskusie, lebo by mohli porušovať vojnové právo. Nikdy neboli nasadené vo veľkom rozsahu.
Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému bol plán operácie predstavený uplynulú zimu. Zelenskyj podľa magazínu vyjadril pochybnosti a obával sa, že ak by drony zasiahli civilné lietadlo v Moskve, považovalo by sa to za pirátstvo, najmä ak by pri tom prišli o život cestujúci, členovia posádky alebo zamestnanci letiska. Ukrajinci preto navrhli alternatívne riešenia, pričom jedným z nich bolo varovať civilné aerolínie, aby sa vyhýbali ruským letiskám a vopred evakuovali lietadlá.
„Ide o to, aby sa moskovský vzdušný priestor na dlhší čas uzavrel pre civilnú leteckú dopravu,“ uviedol jeden z citovaných zdrojov. Týmto spôsobom chceli Ukrajinci skomplikovať život oligarchom okolo ruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa zdroja predpokladali, že tlak elít v kombinácii so súčasným napätím v ruskej ekonomike by mohol prinútiť Putina, aby rokoval o mierovej dohode.
Zelenskyj napriek svojich výhradám a v snahe dotlačiť Rusko k rokovaciemu stolu dovolil, aby prípravy pokračovali niekoľko mesiacov. Do polovice jari sa plán posunul natoľko, že dostal kódové označenie M&Ms. Podľa The Atlantic to odkazuje na množstvo malých, lacných a takmer identických dronov, ktoré by si táto misia vyžadovala.
Aby Ukrajina prekonala ruské systémy protivzdušnej obrany, musela by každú noc vyslať najmenej 1000 bezpilotných lietadiel na letiská v Moskve a v jej okolí, poznamenal zdroj.
Hlavným strojcom plánu bol podľa The Atlantic Fedorov, ktorý na ňom pracoval niekoľko mesiacov a držal ho v tajnosti aj pred niektorými zo svojich najbližších spolupracovníkov. Fedorov podľa zdrojov pomohol zostaviť tím ukrajinských programátorov, ktorí mali vyvinúť systém navádzania pomocou AI a získať financovanie od ukrajinských spojencov v Európe na sériovú výrobu autonómnych dronov.
Zelenského hovorca sa k článku magazínu odmietol vyjadriť. Iný predstaviteľ prezidentskej kancelárie pod podmienkou zachovania anonymity zase poprel existenciu tohto plánu a označil ho za „úplný nezmysel“. Pripustil len toľko, že Ukrajina sa dlhodobo snaží dosiahnuť uzavretie ruských letísk, avšak nedisponuje podľa neho zbraňami dostatočne presnými a spoľahlivými na to, aby svoje ciele zasiahla bez zbytočného ohrozenia civilistov.
Plán bol podniknúť útoky, pri ktorých by roje autonómnych dronov vybavených navádzacími systémami poháňanými AI vyhľadávali a zasahovali svoje ciele bez toho, aby ich pohyb riadil operátor na diaľku. Takéto systémy v posledných rokoch testovali rôzne krajiny vrátane USA, avšak o ich zákonnosti sa vedú intenzívne diskusie, lebo by mohli porušovať vojnové právo. Nikdy neboli nasadené vo veľkom rozsahu.
Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému bol plán operácie predstavený uplynulú zimu. Zelenskyj podľa magazínu vyjadril pochybnosti a obával sa, že ak by drony zasiahli civilné lietadlo v Moskve, považovalo by sa to za pirátstvo, najmä ak by pri tom prišli o život cestujúci, členovia posádky alebo zamestnanci letiska. Ukrajinci preto navrhli alternatívne riešenia, pričom jedným z nich bolo varovať civilné aerolínie, aby sa vyhýbali ruským letiskám a vopred evakuovali lietadlá.
„Ide o to, aby sa moskovský vzdušný priestor na dlhší čas uzavrel pre civilnú leteckú dopravu,“ uviedol jeden z citovaných zdrojov. Týmto spôsobom chceli Ukrajinci skomplikovať život oligarchom okolo ruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa zdroja predpokladali, že tlak elít v kombinácii so súčasným napätím v ruskej ekonomike by mohol prinútiť Putina, aby rokoval o mierovej dohode.
Zelenskyj napriek svojich výhradám a v snahe dotlačiť Rusko k rokovaciemu stolu dovolil, aby prípravy pokračovali niekoľko mesiacov. Do polovice jari sa plán posunul natoľko, že dostal kódové označenie M&Ms. Podľa The Atlantic to odkazuje na množstvo malých, lacných a takmer identických dronov, ktoré by si táto misia vyžadovala.
Aby Ukrajina prekonala ruské systémy protivzdušnej obrany, musela by každú noc vyslať najmenej 1000 bezpilotných lietadiel na letiská v Moskve a v jej okolí, poznamenal zdroj.
Hlavným strojcom plánu bol podľa The Atlantic Fedorov, ktorý na ňom pracoval niekoľko mesiacov a držal ho v tajnosti aj pred niektorými zo svojich najbližších spolupracovníkov. Fedorov podľa zdrojov pomohol zostaviť tím ukrajinských programátorov, ktorí mali vyvinúť systém navádzania pomocou AI a získať financovanie od ukrajinských spojencov v Európe na sériovú výrobu autonómnych dronov.
Zelenského hovorca sa k článku magazínu odmietol vyjadriť. Iný predstaviteľ prezidentskej kancelárie pod podmienkou zachovania anonymity zase poprel existenciu tohto plánu a označil ho za „úplný nezmysel“. Pripustil len toľko, že Ukrajina sa dlhodobo snaží dosiahnuť uzavretie ruských letísk, avšak nedisponuje podľa neho zbraňami dostatočne presnými a spoľahlivými na to, aby svoje ciele zasiahla bez zbytočného ohrozenia civilistov.