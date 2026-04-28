The Atlantic: Vance spochybňuje informácie Pentagónu o vojne s Iránom
Poradcovia Vancea podľa magazínu uviedli, že obraz, ktorý o vojne vykresľuje Hegseth, bol natoľko pozitívny, až pôsobí zavádzajúco.
Autor TASR
Washington 28. apríla (TASR) - Americký viceprezident J. D. Vance v súkromí opakovane vyjadruje pochybnosti o spôsobe, akým ministerstvo obrany USA vykresľuje vojnu s Iránom. V rozhovoroch s prezidentom Donaldom Trumpom taktiež vyslovil svoje obavy ohľadom toho, či Pentagón nezľahčuje úbytok amerických rakiet. Informoval o tom magazín The Atlantic, píše TASR.
Šéf rezortu obrany Pete Hegseth aj predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generál Dan Caine verejne tvrdia, že škody, ktoré utrpeli iránske sily od začiatku vojny koncom februára, sú obrovské. Zásoby zbraní v amerických arzenáloch sú podľa nich dostatočné.
Poradcovia Vancea podľa magazínu uviedli, že obraz, ktorý o vojne vykresľuje Hegseth, bol natoľko pozitívny, až pôsobí zavádzajúco. Viceprezident sa ale podľa nich snaží, aby neboli jeho pochybnosti vnímané ako niečo osobné, ani aby neviedli k rozdeleniu v Trumpovom vojnovom kabinete. Obavy vraj vyjadruje ako svoje vlastné bez toho, aby obvinil Hegsetha alebo Cainea z toho, že Trumpa zavádzajú.
Sám Vance vo vyhlásení uviedol, že minister obrany vykonáva „skvelú prácu“. Nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu pre magazín povedal, že viceprezident „kladie veľa podrobných otázok týkajúcich sa nášho strategického plánovania, rovnako ako všetci členovia prezidentovho tímu pre národnú bezpečnosť“.
Trump vo svojich verejných vyjadreniach opakuje mnohé z pozitívnych vyhlásení predstaviteľov svojej administratívy o vojne v Iráne. Nedávno napríklad vyhlásil, že škody spôsobené americkými silami už samy o sebe znamenali víťazstvo a že zásoby kľúčových zbraní v USA sú „prakticky neobmedzené“.
Ako však s odvolaním sa na odhady spravodajských služieb uviedol The Atlantic, priaznivé vyjadrenia predstaviteľov Pentagónu poskytujú v najlepšom prípade neúplný obraz o skutočnom rozsahu strát na strane Iránu. Podľa interných informácií má Teherán stále dve tretiny svojich vzdušných síl, väčšinu zariadení na odpaľovanie rakiet a tiež väčšinu malých rýchlych člnov, ktoré môžu klásť míny a narúšať lodnú dopravu v Hormuzskom prielive.
Niektorí predstavitelia sa podľa magazínu domnievajú, že Hegsethovo pozitívne vykresľovanie situácie a miestami konfrontačný postoj voči médiám majú za cieľ dať prezidentovi to, čo chce počuť. Tlačové konferencie Pentagónu o 08.00 h miestneho času sa totiž konajú v čase, kedy Trump zvyčajne sleduje stanicu Fox News, v ktorej Hegseth kedysi pôsobil ako moderátor.
Hovorca Pentagónu Sean Parnell vo vyhlásení uviedol, že Hegseth a ďalší predstavitelia ministerstva neustále poskytujú prezidentovi ucelené a neskreslené informácie.
Vance, ktorý je známy ako odporca „nekonečných vojen“, bol skeptický ohľadom dôvodov útoku na Irán ešte pred jeho spustením. Aj Trump priznal, že viceprezident je „možno o niečo menej nadšený“ z vojny, ktorú rozpútali americké a izraelské údery na Irán koncom februára.
Niekoľko ľudí z Trumpovho okolia si podľa magazínu myslí, že Vance teraz vníma svoju politickú budúcnosť ako úzku spätú s vývojom vojny. Podľa amerických médií by sa mohol uchádzať o post prezidenta vo voľbách v roku 2028. A podobne Hegseth má údajne vlastné ambície kandidovať na volenú funkciu, možno aj na prezidentský úrad.
Šéf rezortu obrany Pete Hegseth aj predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generál Dan Caine verejne tvrdia, že škody, ktoré utrpeli iránske sily od začiatku vojny koncom februára, sú obrovské. Zásoby zbraní v amerických arzenáloch sú podľa nich dostatočné.
Poradcovia Vancea podľa magazínu uviedli, že obraz, ktorý o vojne vykresľuje Hegseth, bol natoľko pozitívny, až pôsobí zavádzajúco. Viceprezident sa ale podľa nich snaží, aby neboli jeho pochybnosti vnímané ako niečo osobné, ani aby neviedli k rozdeleniu v Trumpovom vojnovom kabinete. Obavy vraj vyjadruje ako svoje vlastné bez toho, aby obvinil Hegsetha alebo Cainea z toho, že Trumpa zavádzajú.
Sám Vance vo vyhlásení uviedol, že minister obrany vykonáva „skvelú prácu“. Nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu pre magazín povedal, že viceprezident „kladie veľa podrobných otázok týkajúcich sa nášho strategického plánovania, rovnako ako všetci členovia prezidentovho tímu pre národnú bezpečnosť“.
Trump vo svojich verejných vyjadreniach opakuje mnohé z pozitívnych vyhlásení predstaviteľov svojej administratívy o vojne v Iráne. Nedávno napríklad vyhlásil, že škody spôsobené americkými silami už samy o sebe znamenali víťazstvo a že zásoby kľúčových zbraní v USA sú „prakticky neobmedzené“.
Ako však s odvolaním sa na odhady spravodajských služieb uviedol The Atlantic, priaznivé vyjadrenia predstaviteľov Pentagónu poskytujú v najlepšom prípade neúplný obraz o skutočnom rozsahu strát na strane Iránu. Podľa interných informácií má Teherán stále dve tretiny svojich vzdušných síl, väčšinu zariadení na odpaľovanie rakiet a tiež väčšinu malých rýchlych člnov, ktoré môžu klásť míny a narúšať lodnú dopravu v Hormuzskom prielive.
Niektorí predstavitelia sa podľa magazínu domnievajú, že Hegsethovo pozitívne vykresľovanie situácie a miestami konfrontačný postoj voči médiám majú za cieľ dať prezidentovi to, čo chce počuť. Tlačové konferencie Pentagónu o 08.00 h miestneho času sa totiž konajú v čase, kedy Trump zvyčajne sleduje stanicu Fox News, v ktorej Hegseth kedysi pôsobil ako moderátor.
Hovorca Pentagónu Sean Parnell vo vyhlásení uviedol, že Hegseth a ďalší predstavitelia ministerstva neustále poskytujú prezidentovi ucelené a neskreslené informácie.
Vance, ktorý je známy ako odporca „nekonečných vojen“, bol skeptický ohľadom dôvodov útoku na Irán ešte pred jeho spustením. Aj Trump priznal, že viceprezident je „možno o niečo menej nadšený“ z vojny, ktorú rozpútali americké a izraelské údery na Irán koncom februára.
Niekoľko ľudí z Trumpovho okolia si podľa magazínu myslí, že Vance teraz vníma svoju politickú budúcnosť ako úzku spätú s vývojom vojny. Podľa amerických médií by sa mohol uchádzať o post prezidenta vo voľbách v roku 2028. A podobne Hegseth má údajne vlastné ambície kandidovať na volenú funkciu, možno aj na prezidentský úrad.