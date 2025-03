The Atlantic zverejnil detaily z četu o útokoch na Jemen

Washington 26. marca (TASR) - Časopis The Atlantic v stredu zverejnil podľa neho všetky správy četovacej skupiny vysokopostavených predstaviteľov americkej administratívy, do ktorej bol omylom pridaný jeho šéfredaktor Jeffrey Goldberg. V nej sa hovorilo o plánovanom útoku USA na Jemen, vrátane presných časov úderov a typov lietadiel. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Magazín zverejnil snímky jednotlivých častí četu na voľne dostupnej aplikácii Signal. The Atlantic pôvodne podrobnosti o komunikácii nezverejnil, aby neohrozil americké ozbrojené sily. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa však opakovane poprela, že by čet obsahoval utajované informácie a preto sa časopis rozhodol detaily zverejniť.



Podľa The Atlantic jeho stredajší článok obsahuje všetky informácie okrem mena predstaviteľa Ústrednej spravodajskej služby (CIA), na ktorého sa predstavitelia v správach odvolávali.



Čet obsahuje správy týkajúce sa útoku USA na povstalcov v Jemene z 15. marca. Zahŕňa správy ministra obrany Peta Hegsetha o počasí v Jemene, čase amerických útokov a typoch používaných lietadiel. Odoslané boli sotva pol hodinu pred vzletom prvých amerických vojnových lietadiel a dve hodiny pred očakávaným bombardovaním prvého cieľa. Podľa Goldberga čet odhalil aj znevažujúce poznámky amerických predstaviteľov o európskych spojencoch.



Biely dom označil informácie zverejnené časopisom The Atlantic za "hoax" napriek oficiálnemu potvrdeniu incidentu.



V skupinovom čete komunikovali vysokopostavení predstavitelia americkej vlády vrátane Hegsetha, viceprezidenta J. D. Vancea, ministra zahraničných vecí Marca Rubia, riaditeľa CIA Johna Ratcliffa či poradcu prezidenta pre národnú bezpečnosť Mika Waltza, ktorý do četu omylom pridal aj Goldberga.



Waltz v utorok vyhlásil, že nesie "plnú zodpovednosť" za tento omyl. Trump podľa Fox News Waltza obraňoval a vyhlásil, že incident bol "chybou" a svojho poradcu preto nevyhodí. Pridanie Goldberga do skupinového četu nemalo podľa amerického prezidenta "žiadny vplyv" na útoky v Jemene. Incident však pobúril demokratov, ktorí vyzvali na odstúpenie Waltza a Hegsetha.