The Beatles odohrali pred 60 rokmi prvý americký koncert

New York/Bratislava 9. februára (TASR) – Na Britských ostrovoch už na začiatku roka 1964 vládla beatlesmánia a záujem o štyroch chrobákov z Liverpoolu sa začal aj v Spojených štátoch amerických (USA). V piatok 9. februára uplynie 60 rokov ako Beatles odohrali svoj prvý americký koncert.



Do USA prileteli dva dni pred koncertom, na letisku Johna F. Kennedyho ich čakalo 3000 nadšených fanúšikov a viac ako 200 novinárov. Spoločne potom obliehali hotel Plaza na Piatej avenue, kde skupinu ubytovali.



Prvý americký koncert Beatles odohrali 9. februára 1964 v tej dobe populárnej televíznej Ed Sullivan Show. Na dopoludňajšej skúške nebol George Harrison, ktorý mal zdravotné problémy, zaskočil zaňho Neil Aspinall. Na popoludňajšom nakrúcaní už Harrison nechýbal.



Ed Sullivan Show sa vysielala večer, sledovalo ju 73 miliónov divákov v celých Spojených štátoch. Počas nej v New Yorku mladiství delikventi neukradli ani jedno auto a nespáchali ani jeden trestný čin. Beatles zahrali pesničky All My Loving, Till There Was You, She Loves You, I Saw Her Standing There, I Want To Hold Your Hand. Honorár pre skupinu bol 10.000 USD.



Tim Hill v knihe The Beatles Then there Was Music k televíznemu prenosu uvádza: "Pri druhej pesničke Till There Was You zaberala kamera postupne tváre všetkých členov a pri Johnovi sa na obrazovke objavil titulok - Je nám ľúto slečny, tento je ženatý."



O dva dni neskôr, 11. februára, vystúpili vo Washington Coliseum, ktorý pojal 8000 divákov. Bol to najväčší priestor, kde doposiaľ skupina hrala, divákom ponúkli tucet piesní. Po návrate do New Yorku odohrali 12. februára dva koncerty v známej Carnegie Hall, pričom vstupenky sa predali za jediný deň.



Druhýkrát koncertovali v Ed Sullivan Show 16. februára, v štúdiu bolo 3500 divákov, pri televíznych obrazovkách viac ako 70 miliónov. Počas krátkeho pobytu na Miami sa 18. februára stretli so známym boxerom Cassiusom Clayom (Muhammad Ali) v jeho tréningovom stredisku. Do Anglicka sa vrátili 22. februára.



Beatlesmánia tak začala aj v USA. Pesničky skupiny už fanúšikovia poznali, 20. januára 1964 vyšla LP platňa Meet The Beatles a jej predaj prevýšil päť miliónov výliskov. Týždeň nato, 27. januára, vyšla LP platňa Introducing The Beatles.



Ich prvá návšteva v USA mala veľký ohlas a tak 10. apríla 1964 vyšla ďalšia LP platňa The Beatles Second Album. Prvé LP platne Beatles však vychádzali v USA inak ako v Británii. Rovnako vychádzali až od piateho albumu Help z augusta 1965.



Štrnásť týždňov viedli Beatles americký singlový rebríček od januára 1964. Už pred ich príchodom sa 26. januára dostala na prvé miesto americkej hitparády pieseň I Want To Hold Your Hand, na čele pobudla sedem týždňov.



Od 15. marca ju na čele vystriedala ďalšia 'beatlesovka' She Loves You a od 29. marca bola prvá skladba Can't Buy Me Love. Až 3. mája sa na prvé miesto dostal Louis Armstrong s muzikálovým hitom Hello, Dolly!.



V Ed Sullivan Show vystúpili Beatles aj v roku 1965. Záznam všetkých ich vystúpení vydal Universal Music v roku 2010 na DVD The Complete Ed Sullivan Shows Starring The Beatles.