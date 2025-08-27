< sekcia Zahraničie
The Beatles prichádzajú s rozšírenou reedíciou projektu Anthology
Autor TASR
Londýn 27. augusta (TASR) - Multimediálny retrospektívny projekt „The Beatles Anthology“ mapujúci históriu slávnej štvorice z Liverpoolu sa na jeseň vráti v rozšírenej reedícii. Pôvodne osemdielny dokumentárny film doplnia o deviatu kapitolu, zatiaľ čo tri originálne dvojalbumy archívnych nahrávok remastrujú. K nim pribudne „Anthology 4“, informujú médiá NME, Sky News a AP.
Hudobný dokumentárny seriál reštaurovala produkčná spoločnosť novozélandského režiséra Petra Jacksona, ktorý sa už podieľal aj na iných projektoch spojených s The Beatles. Deväťdielny seriál bude k dispozícii exkluzívne na americkej streamovacej službe Disney+ od 26. novembra. Nový deviaty diel je zostavený z doteraz nezverejnených záberov zo zákulisia. Ukazuje Paula McCartneyho, Georgea Harrisona a Ringa Starra, ako sa v rokoch 1994-1995 stretávajú pri práci na pôvodnej antológii.
Prvá časť audiálnej časti projektu - „Anthology 1“ - vyšla v novembri 1995, v marci 1996 vyšla kompilácia „Anthology 2“ a v októbri toho istého roku „Anthology 3“. Zvyšní členovia pripravili v spolupráci s producentom Jeffom Lynnom (frontmanom kapely Electric Light Orchestra) dva single založené na demonahrávkach zosnulého Johna Lennona - „Free as a Bird“ a „Real Love“.
Remasterované dvojalbumy vyjdú ako boxet s názvom „Anthology Collection“ 21. novembra. Nová časť „Anthology 4“ bude obsahovať 13 dosiaľ nevydaných demonahrávok a štúdiových záznamov, ako aj nové mixy dvoch zmienených singlov. Prítomná je i skladba „Now and Then“ z roku 2023, ktorá vznikla podobným spôsobom a v tomto roku vyhrala cenu Grammy v kategórii najlepší rockový výkon. Kolekcia vyjde vo formátoch 12LP, 8CD a ako digitálny download. Obnovený bol aj pôvodný videoklip k piesni „Free as a Bird“.
Súčasťou projektu je i reedícia sprievodnej knihy, ktorá pôvodne vyšla v októbri 2000. Podľa tlačovej správy sa v nej štyria členovia The Beatles podelia o svoje „úprimné, dôverné a objavné spomienky na cestu skupiny“. V knihe sa nachádzajú aj postrehy ich kolegov a spolupracovníkov. Kniha bude obsahovať 1300 fotografií, dokumentov a iných spomienkových materiálov z archívov skupiny. Publikácia príde na pulty 14. októbra.
