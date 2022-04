The Economist: Zničené budovy v Mariupole sú viditeľné až z vesmíru

Vojak stojí pri poškodenej budove počas bojov v Mariupole na Ukrajine 13. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 22. apríla (TASR) - Satelitné údaje naznačujú, že od začiatku ruskej invázie bolo v ukrajinskom prístavnom meste Mariupol vážne poškodených až 45 percent celkovej zastavanej plochy. Vyše 90 percent zo zničených alebo poškodených budov bolo pritom obytných. V piatok o tom informoval britský týždenník The Economist, ktorý analyzoval škody v meste pomocou satelitnej technológie.uviedol týždenník.Na vytvorenie odhadu deštrukcie mesta novinári použili voľne dostupné údaje zo satelitného radaru Sentinel-1 so syntetickou apertúrou (SAR). Tento radar bol vyslaný do vesmíru v rámci programu pre diaľkový výskum Zeme s názvom Copernicus, ktorý koordinuje Európska vesmírna agentúra.The Economist vysvetlil, že technológia SAR odráža mikrovlny od zemského povrchu a meria "echo" odrazenej energie. Pre zvýšenie presnosti merania novinári použili celkovo tri snímky. Na otestovanie tejto metódy použili mapu časti Mariupola, ktorú zostavili odborníci zo satelitného centra Organizácie Spojených národov (OSN). Tí zaznamenali miesta, kde bolo možné vizuálne identifikovať zničenie. Na základe údajov SAR z polovice marca ich nový model označil ako poškodených až 92 percent oblastí, ktoré ako poškodené označila aj OSN.uviedol The Economist s tým, že pravdepodobne najmenej tretina obyvateľov Mariupola už nemá domov, do ktorého by sa mohla vrátiť.Britský týždenník v článku ďalej napísal, že ak