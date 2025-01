The Financial Times: Musk hľadá cestu, ako odvolať britského premiéra

Londýn 9. januára (TASR) - Americký miliardár a blízky spojenec novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa Elon Musk viedol súkromné rozhovory o odvolaní britského premiéra Keira Starmera z funkcie pred ďalšími parlamentnými voľbami. Informoval o tom vo štvrtok denník The Financial Times, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Podľa denníka Musk uvažoval, ako by on a jeho partneri mohli oslabiť vládu Labouristickej strany. Údajne vyhľadával informácie o vybudovaní podpory pre alternatívne britské politické hnutia s cieľom vynútiť zmenu vlády v krajine.



Už v minulosti na svojej sociálnej sieti X miliardár Starmera vyzval, aby odstúpil z funkcie pre údajnú neschopnosť potrestať gangy, ktoré systematicky znásilňovali deti, keď bol v rokoch 2008 až 2013 na čele britskej prokuratúry.



Musk bezprostredne nereagoval na žiadosť agentúry Reuters o komentár. "Jeho názor je, že samotná západná civilizácia je ohrozená," citoval The Financial Times jednu z jeho blízkych osôb.



Minulý mesiac Musk otvorene podporil pred voľbami protiimigračnú populistickú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD). Jeho vyjadrenia vyvolali obvinenia zo zasahovania do nemeckej demokracie.



Platforma X vo štvrtok odvysiela naživo rozhovor Muska a predsedníčky AfD Alice Weidelovej.



V Nemecku sa 23. februára uskutočnia predčasné parlamentné voľby, pričom AfD je približne s 19 percentami hlasov na druhom mieste v prieskumoch verejnej mienky.