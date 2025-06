The Globe and Mail: Kanada oznámi nový investičný plán pre bezpečnosť

Ottawa 9. júna (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney v pondelok predstaví nový investičný plán pre bezpečnosť a obranu, vďaka ktorému by mohla Kanada v roku 2025 splniť plán NATO na investovanie dvoch percent HDP do obrany. Uviedol to kanadský denník The Globe and Mail s odvolaním sa na dva vysokopostavené vládne zdroje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Zvýšenie výdavkov vo výške niekoľkých miliárd dolárov umožní Kanade splniť cieľ NATO vo fiškálnom roku, ktorý sa končí v marci 2026. V ďalších rokoch zároveň pomôže presiahnuť tento cieľ, uvádza sa v správe.



Súčasný plán investovania do obrany v rámci NATO spĺňa 22 z 32 členských štátov. Podľa odhadov Aliancie sa Kanada v roku 2024 v rámci výdavkov na obranu nachádzala na konci tohto zoznamu.



Plán Ottawy bude podľa The Globe and Mail zahŕňať vyššie platy pre príslušníkov ozbrojených síl, zabezpečenie nových lietadiel, obrnené vozidlá, muníciu, nové drony či viac senzorov na monitorovanie morského dna a Arktídy. Agentúra Reuters nemohla správu bezprostredne potvrdiť.



Oznámenie o zvýšení výdavkov prišlo niekoľko dní pred summitom lídrov NATO 24. až 25. júna v holandskom Haagu.



Americký prezident Donald Trump vyvíja tlak na členské štáty, aby zvýšili výdavky na päť percent. V súčasnosti to nedosahuje žiadna z 32 krajín vrátane USA. Generálny tajomník NATO Mark Rutte predložil návrh, aby sa do roku 2032 vyčlenilo 3,5 percenta HDP na priame výdavky na obranu a 1,5 percenta na ďalšie výdavky do infraštruktúry súvisiace s bezpečnosťou. Predpokladá sa, že štáty NATO by s tým mohli súhlasiť, píše DPA. „Máme širokú podporu... sme naozaj blízko,“ povedal Rutte vo štvrtok po rokovaniach NATO a dodal, že má „úplnú dôveru, že sa (zvýšenie) podarí“.