The Guardian: Izrael kontroluje celú pozemnú hranicu Pásma Gazy

Tel Aviv 30. mája (TASR) - Izrael dostal pod účinnú kontrolu celú pozemnú hranicu s Pásmom Gazy, keď jeho sily v stredu obsadili 14-kilometrovú južnú hranicu tohto pásma s Egyptom. TASR informuje podľa agentúry AFP a denníka The Guardian.



Obsadenie pásu pozdĺž hranice s Egyptom (nazývaného "Filadelfský koridor") oznámil v stredu bez ďalších podrobností hovorca izraelskej armáda Daniel Hagari. Doteraz to bola jediná časť pozemnej hranice Pásma Gazy, ktoré Izrael priamo nekontroloval, píše The Guardian.



Hamas ako vládnuce hnutie v Pásme Gazy podľa Hagariho tento koridor používa na pašovanie zbraní. Izraelskí vojaci podľa jeho slov v tejto oblasti objavili približne 20 tunelov.



Webová stránka Al-Qahera News, ktorá je napojená na egyptskú vládu, citovala zdroj z prostredia egyptských úradov, podľa ktorého Izrael tvrdenie o týchto tuneloch zneužíva ako zásterku pre ofenzívu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. "Izrael tieto tvrdenia používa na ospravedlnenie pokračovania v operácii v palestínskom meste Rafah a predlžovaní vojny na politické ciele," uviedla Al-Quahera News.



Hovorca Bieleho domu pre otázky národnej bezpečnosti John Kirby povedal, že obsadenie koridoru je v súlade s rozsahom pozemných operácii v Rafahu, o ktorom izraelskí predstavitelia Biely dom informovali.