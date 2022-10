The Guardian:Rushdie je favoritom na zisk Nobelovej ceny za literatúru

Londýn 5. októbra (TASR) - Britsko-americký spisovateľ indického pôvodu Salman Rushdie, ktorého v auguste dobodali, patrí podľa stávkových kancelárií k favoritom na zisk tohtoročnej Nobelovej ceny za literatúru. Informoval o tom v utorok denník The Guardian.



Rushdie, medzi ktorého dielami je i kontroverzný a komerčne úspešný román Satanské verše z roku 1988, utŕžil bodné rany do krku a trupu krátko predtým, ako mal vystúpiť s prednáškou v kultúrnom centre v meste Chautauqua v americkom štáte New York.



O laureátovi rozhoduje Švédska akadémia – skupina 18 ľudí zložená zo švédskych spisovateľov, jazykovedcov, literárnych vedcov, historikov a významného právnika. Cenu vyhlásia vo štvrtok a získa ju podľa Akadémie "osoba, ktorá vytvorila v oblasti literatúry najvýraznejšie dielo v ideálnom smere".



V prípade víťazstva by sa 75-ročný Rushdie stal prvým spisovateľom narodeným v Indii, ktorý získal túto cenu od roku 1913, keď ju dostal bengálsky básnik Rabíndranáth Thákur.



Útok na Rushdieho sa odohral 33 rokov po tom, ako vtedajší najvyšší iránsky vodca ajatolláh Chomejní niekoľko mesiacov po vydaní Satanských veršov vydal fatvu (náboženský edikt), v ktorej vyzval moslimov, aby autora danej knihy zavraždili.



Hoci sa Irán medzičasom od tejto fatvy dištancoval, nikdy nebola oficiálne zrušená.