The Guardian: Objavili sa špekulácie, že Putin odišiel z Moskvy

Moskva 24. júna (TASR) - Objavili sa špekulácie o tom, že ruský prezident Vladimir Putin sa už nenachádza v Moskve. Práve hlavné mesto Ruska je totiž pravdepodobným cieľom vzbury súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však tvrdí, že Putin je stále v Moskve a pracuje odtiaľ. V sobotu to uviedol denník The Guardian, informuje TASR.



Podľa viacerých zdrojov Guardianu však Putinovo prezidentské lietadlo odletelo z moskovského letiska Vnukovo o 14.16 h miestneho času (13.16 h SELČ) a zamierilo na severozápad.



Podľa údajov portálu na online sledovanie lietadiel FlightRadar sa lietadlo priblížilo do Tverskej oblasti, ktorá sa nachádza asi 110 kilometrov od Moskvy a Putin v nej má jedno zo svojich sídel. Putinov vládny špeciál následne z radarov zmizol.



Guardian pripomína, že nateraz sa nedá nezávisle overiť, či Putin skutočne odišiel z Moskvy alebo zostal a pracuje z Kremľa, ako tvrdí Peskov.



V médiách sa objavili aj informácie, že sa vypredali komerčné lety smerom z Moskvy. Nemecký denník Der Spiegel napísal, že letenky na priame lety z Moskvy do Tbilisi, Astany a Istanbulu nie sú dostupné. Stránka Google Mapy tiež informovala, že diaľnica M4 južne od Moskvy je uzatvorená. Predpokladá sa, že práve túto cestu si na trase do ruskej metropoly zvolia bojovníci Vagnerovej skupiny, píše The Guardian.