The Guardian: Putin je zapojený do plánovania vojenských operácií

Londýn/Moskva 17. mája (TASR) - Vladimir Putin je osobne zapojený do vojny na Ukrajine až takým spôsobom, že podľa západných vojenských zdrojov robí operačné a taktické rozhodnutia na úrovni plukovníka alebo brigádneho generála. Informoval o tom britský denník The Guardian.



"Ruský prezident pomáha určovať pohyb síl v Donbase, kde minulý týždeň (ruskí) útočníci utrpeli krvavú porážku, keď sa pri viacerých príležitostiach pokúšali prekročiť strategickú rieku Severský Donec na východe Ukrajiny," uviedol prestížny denník s odkazom na nemenované zdroje. Západní vojenskí predstavitelia dodali, že Putin stále úzko spolupracuje s náčelníkom generálneho štábu ruskej armády Valerijom Gerasimovom, aj keď ukrajinskí predstavitelia minulý týždeň tvrdili, že Gerasimov bol odsunutý na vedľajšiu koľaj.



"Myslíme si, že Putin a Gerasimov sú zapojení do taktického rozhodovania na úrovni, ktorú by sme obvykle očakávali od plukovníka alebo brigádneho generála," uviedol vojenský zdroj s odkazom na prebiehajúcu vojnu.



The Guardian pripomenul, že Rusom sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť prielom v Donbase, kde už mesiac uskutočňujú ofenzívu. Vojenské operácie Moskvy tam už niekoľkokrát zlyhali po tom, ako ich obkľúčili menej početné ukrajinské sily, dodal denník.



"Šéf (Kremľa) by mal mať na práci iné veci než robiť vojenské rozhodnutia. Mal by určovať politickú stratégiu, a nie utápať sa v každodenných (vojenských) aktivitách," uviedol bývalý britský generál Ben Barry, ktorý v súčasnosti pôsobí v Medzinárodnom inštitúte pre strategické štúdie (IISS).



Najvyššie postavený britský námorný veliteľ, admirál Tony Radakin, verí, že Ukrajina teraz vojnu vyhráva, pretože Putin si chcel "podmaniť celú Ukrajinu" a "vnútiť tejto krajine svoju vlastnú vládu". Jeho plán však zlyhal, dodal admirál.