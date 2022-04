The Guardian: Rusko nasadilo v Donbase žoldnierov zo Sýrie a Líbye

Londýn 19. apríla (TASR) - Rusko nasadilo v rámci svojej novej ofenzívy vo východoukrajinskom Donbase aj tisíce žoldnierov zo Sýrie, Líbye a iných krajín. Informoval o tom v utorok denník The Guardian s odvolaním sa na nemenovaného európskeho predstaviteľa.



Uvedený predstaviteľ odhadol, že na východnej Ukrajine operuje od 10.000 do 20.000 námezdných bojovníkov. Sú medzi nimi ozbrojenci zo Sýrie, Líbye a ďalších krajín, ktorých naverbovala ruská Vagnerova skupina.



Táto organizácia, v zahraničí známa pod označením Wagner Group, je fakticky súkromnou armádou, ktorá podľa Západu bojuje za záujmy Kremľa v rôznych zónach konfliktov vo svete.



Zahraniční žoldnieri v Donbase sú podľa citovaného zdroja nasadzovaní ako pešiaci a nemajú ťažké zbrane ani obrnené vozidlá.



"Títo chlapíci sú používaní hlavne ako (ľudská) masa voči ukrajinským obrancom," cituje Guardian svoj zdroj.



Naverbovaní žoldnieri majú Rusku v rámci prebiehajúcej ofenzívy v Donbase pomôcť dosiahnuť čo najväčšie územné zisky.



Ruské invázne sily spustili novú mohutnú ofenzívu na východnej Ukrajine v pondelok. Podľa západných predstaviteľov chce šéf Kremľa Vladimir Putin dosiahnuť rýchle územné zisky v Donbase, aby sa nimi mohol pochváliť na slávnostnej vojenskej prehliadke, ktorá sa bude konať 9. mája v Moskve.



Podľa európskeho predstaviteľa, citovaného denníkom The Guardian, má Putin v rámci novej ofenzívy štyri hlavné ciele: dobytie Donbasu, zaistenie pozemného koridoru na anektovaný Krym, obsadenie celej Chersonskej oblasti, aby sa zabezpečili dodávky vody na Krymský polostrov, a tiež obsadenie ďalších území, ktoré by bolo možné využiť ako nárazníkovú zónu alebo páku pri vyjednávaniach s Ukrajinou.



Podľa generálneho štábu ukrajinskej armády je cieľom ruskej ofenzívy v Donbase úplné ovládnutie Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré už od roku 2014 čiastočne ovládajú Moskvou podporovaní separatisti.