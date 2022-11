The Guardian: Rusko sa svojim ustupujúcim vojakom vyhráža zastrelením

Londýn 4. novembra (TASR) - Pre nízku morálku a neochotu bojovať začali ruské sily pravdepodobne nasadzovať jednotky, ktorých príslušníci sa vlastným ustupujúcim vojakom vyhrážajú zastrelením.



Podľa britského denníka The Guardian to tvrdí britské ministerstvo obrany. Moskva takéto jednotky používala aj v iných vojnových konfliktoch.



Správa zverejnená v piatok ráno opísala tieto ruské jednotky ako "bariérové", používané velením, keď chce vojakov odradiť od dezercie a prinútiť ich k boju.



Podľa správy denníka The Guardian údajne ruskí generáli nedávno pravdepodobne od veliteľov svojich jednotiek chceli, aby proti dezertérom použili zbrane, a to vrátane povolenia na streľbu s možným usmrtením, ktorej však musí predchádzať slovné varovanie.



Generáli tiež pravdepodobne chcú, aby jednotky udržali obranné pozície aj za cenu smrti ich obrancov.



Taktika strieľania dezertérov pravdepodobne svedčí o nízkej kvalite, nízkej morálke a nedisciplinovanosti ruských síl, konštatuje The Guardian.