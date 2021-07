Vo Vanuatu si kupujú pasy pochybní podnikatelia a politici

Port Vila 15. júla (TASR) - Kontroverzný program zlatých pasov tichooceánskej krajiny Vanuatu poskytol vlani občianstvo viac než 2000 ľudom vrátane niekoľkých pochybných podnikateľov, či osobám hľadaných políciou v krajinách po celom svete, informoval vo štvrtok britský denník The Guardian.



Medzi osobami, ktoré v rámci tohto programu získali občianstvo, sú napríklad sýrsky podnikateľ, proti ktorému zaviedli USA sankcie, pochybný severokórejský politik, taliansky podnikateľ obvinený z vydierania Vatikánu, bývalý člen neslávne známeho austrálskeho motorkárskeho gangu, či bratia z Juhoafrickej republiky obvinení z krádeže kryptomeny.



Vanuatský program zlatých pasov povoľuje cudzincom kúpiť si občianstvo krajiny za 130.000 dolárov, a to aj bez toho, aby daný človek vôbec niekedy tento štát navštívil. Celý proces pritom zvyčajne trvá len niekoľko mesiacov.



Nový držiteľ vanuatského pasu navyše získa bezvízový prístup do 130 krajín sveta, a to vrátane Európskej únie a Británie. Okrem toho je Vanuatu aj daňovým rajom, kedže nevyžaduje platenie daní z príjmu či z bohatstva.



Kontroverzný program zlatých pasov funguje od roku 2017 a vlani krajine priniesol až 116 miliónov dolárov. Experti však varujú, že tento program vytvára „zadné vrátka" pre vstup do EÚ a Spojeného kráľovstva a môže spôsobiť, že v Tichomorí vznikne „kriminálna" základňa. Miestna daňová legislatíva robí z Vanuatu navyše atraktívnu destináciu pre pranie peňazí, upozorňuje The Guardian.



Informácie o tom, komu Vanuatu poskytlo občianstvo, boli doteraz nejasné. Guardianu sa však podarilo získať prístup k niektorým dokumentom, ktoré odhalili mená osôb, ktorým vlani Vanuatu poskytlo občianstvo. Podľa denníka išlo o 2200 osôb, pričom približne polovica žiadateľov pochádzala z Číny.



Podobné programy pritom fungujú v krajinách po celom svete. Cyperská vláda napríklad v rokoch 2007–2020 udelila v rámci programu tzv. zlatých víz nelegálnym spôsobom občianstvo viac ako 3600 investorom pochádzajúcim z krajín mimo Európske únie.



Európska únia a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj už dlhodobo vyjadrujú v tejto súvislosti obavy – čo vlani prinútilo Vanuatu prisľúbiť, že sprísni preverovanie žiadateľov o občianstvo. Napriek tomu však vlani poskytlo občianstvo ľuďom spájaným s podvodmi a sankciami či tým, po ktorých pátra v ich domovských krajinách polícia.