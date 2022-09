The Insider: Rusko bude „zrejme na konci roka čeliť nedostatku zbraní“

Moskva 1. septembra (TASR) - Nezávislý ruský investigatívny portál The Insider napísal, že Rusko vyčerpá svoje zásoby riadených striel, delostreleckých nábojov a obrnených vozidiel do konca tohto roka, ak bude pokračovať takáto intenzita bojov. Správu prevzal v stredu web britskej stanice Sky News.



Insider uviedol, že invázia Ruska na Ukrajine už viedla k "obrovským stratám" zbraní a vojenského vybavenia.



Portál vysvetlil, že Rusko v dôsledku západných sankcií nie je schopné pokračovať v riadnej priemyselnej výrobe zbraní, ktorými by nahradilo rýchlo sa míňajúce zásoby.



Hoci Sovietsky zväz (ZSSR) mal obrovské zásoby delostreleckej munície, väčšina z nej sa nemohla dlho skladovať.