The Insider: Rusko počas vojny s Ukrajinou stratilo 19 generálov
Autor TASR
Moskva 11. januýra (TASR) - Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 bolo podľa údajov z otvorených zdrojov zabitých najmenej 19 ruských generálov. Nie všetky úmrtia Kremeľ oficiálne potvrdil, píše TASR podľa ruského investigatívneho portálu The Insider a webu The Moscow Times.
V prvých mesiacoch vojny niekoľko generálov zlikvidovali ostreľovači alebo padli v dôsledku delostreleckých útokov. Prvou potvrdenou obeťou bol zástupca veliteľa 41. kombinovanej armády generálmajor Andrej Suchovecký, ktorého 28. februára 2022 v Černihivskej oblasti postrelil ostreľovač.
Medzi obeťami sú aj náčelník jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Igor Kirillov, zástupca náčelníka Hlavného operačného riaditeľstva generálneho štábu Jaroslav Moskalik a zástupca vrchného veliteľa námorníctva Michail Gudkov. Náčelníka riaditeľstva operačného výcviku generálneho štábu Fanila Sarvarova 22. decembra 2025 v Moskve zabil výbuch bomby v aute.
Niektorí zo zabitých pôsobili v rámci Wagnerovej skupiny alebo žoldnierskej jednotky „Storm Z“ ministerstva obrany zloženej z väzňov. Celkový počet zabitých alebo zranených ruských vojakov sa môže blížiť k 1,15 miliónom, uviedol pre ruskú redakciu BBC začiatkom decembra vysoký predstaviteľ NATO.
Nezávislý spravodajský web Mediazona predtým na základe údajov z otvorených zdrojov uviedol potvrdený počet úmrtí ruských vojakov od začiatku invázie 152.142. Najviac obetí pochádzalo z autonómnych republík Baškortostan a Tatarstan a Sverdlovskej oblasti. Približne 67 percent bolo z vidieka a miest do 100.000 obyvateľov.
Spodný odhad celkového počtu mŕtvych za rok 2025 je 100.000 a nevyhnutne sa zvýši s potvrdzovaním informácií a zverejňovaním nových nekrológov. Celkový počet obetí od februára 2022 sa odhaduje na 190.000 až 480.000. Podľa odhadu časopisu The Economist Rusko do konca jesene 2025 stratilo v dôsledku vojny na Ukrajine približne jedno percento mužskej populácie.
Ruské ozbrojené sily v roku 2025 podľa ukrajinského mapovacieho projektu DeepState obsadili viac ako 4300 štvorcových kilometrov územia so stratami viac ako 100.000 ľudí. Dobytie jedného štvorcového kilometra stálo Kremeľ podľa prepočtu The Insider až 20 mŕtvych.
