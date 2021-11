ŠTÚDIA: Indická vakcína Covaxin je vysoko účinná proti covidu

Paríž 12. novembra (TASR) - Prvá vakcína proti koronavírusu vyvinutá v Indii s názvom Covaxin je "vysoko účinná" a nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko. Vyplýva to zo štúdie, ktorá bola vo štvrtok publikovaná v prestížnom odbornom časopise The Lancet, informovala agentúra AFP.



Očkovaciu látku Covaxin vyvinula indická spoločnosť Bharat Biotech v spolupráci s Indickou radou pre zdravotnícky výskum. Schválená bola už v 17 krajinách sveta a minulý týždeň s jej núdzovým používaním súhlasila aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Podľa WHO má táto očkovacia látka mesiac po podaní jej druhej dávky účinnosť na úrovni 78 percent.



Podľa štúdie uverejnenej v časopise The Lancet je vakcína Covaxin "vysoko účinná proti laboratórne potvrdenému symptomatickému ochoreniu COVID-19 u dospelých". Očkovacia látka okrem toho "nevyvoláva v rámci predbežnej analýzy žiadne bezpečnostné obavy".



WHO opísala vakcínu ako "mimoriadne vhodnú pre krajiny s nízkym a stredným príjmom pre jej nenáročné podmienky skladovania". Niektoré vakcíny proti covidu totiž vyžadujú skladovanie pri veľmi nízkych teplotách, čím vznikajú logistické problémy a zvýšené finančné náklady.



Indická očkovacia látka by mohla "zvýšiť kapacitu globálnej výroby vakcín a prispieť k riešeniu problémov s nedostatočnými zásobami vakcín, ktoré neprimerane zasahujú práve krajiny s nízkym a stredným príjmom", uviedli čínsky výskumníci Li Ťing-sin Li a Ču Feng-cchaj, ktorí sa na štúdii zverejnenej v časopise The Lancet podieľali.



Obaja však poukázali aj na isté nedostatky pri testovaní Covaxinu: klinické skúšky sa podľa nich vykonávali iba v samotnej Indii a skúmaná skupina osôb tak z etnického hľadiska nebola veľmi rozmanitá.



Okrem toho bola táto štúdia vykonaná medzi novembrom 2020 a januárom 2021 teda v čase, keď vo svete ešte nedominoval vysokonákazlivý variant delta. Výskumníci si však napriek tomu dokázali overiť, že Covaxin poskytuje ochranu aj pred týmto variantom, hoci má v tomto prípade o niečo menšiu účinnosť.