Lekársky časopis: Vlády musia brať do úvahy dôsledky kríz na ženy

Paríž 18. marca (TASR) - Lekársky časopis The Lancet vyzýva vlády, aby pri zdolávaní krízy vyvolanej šírením koronavírusu SARS-CoV-2 brali do úvahy jej špecifické dôsledky na ženy.



Podľa údajov, ktoré sú k dispozícii, je síce pravdepodobnosť úmrtia na chorobu COVID-19 spôsobovanú koronavírusom u mužov vyššia, ale sú to ženy, kto je "v prvej línii" boja proti epidémii: Tvoria totiž väčšinu ošetrovateľského personálu v priamom kontakte s chorými, a preto im hrozí väčšie riziko nakazenia, upozorňuje The Lancet.



Časopis píše, že táto ženami vykonávaná zdravotná starostlivosť je však počas kríz ako tá súčasná "do značnej miery neplatená alebo nedostatočne platená". Štát od nich požaduje neuveriteľné úsilie bez toho, aby ich chránil, upozornil časopis na častý jav, keď je v nemocniciach nedostatok tvárových masiek alebo vhodných odevov a dezinfekčných roztokov.



The Lancet označuje za paradox, že ženy sú síce počas epidémií vystavené väčšiemu riziku -- očakáva sa, že sa budú starať o nakazených a chorých, ako aj o svoje rodiny --, ale v inštitúciách, ktoré majú na starosti prijímanie rozhodnutí, ako takéto krízy zvládnuť, majú veľmi malé zastúpenie.



Zdravotnícke systémy doteraz nevenovali pozornosť rodovým aspektom epidémií. V prípade koronavírusu sa to nelíši, píše The Lancet v článku, ktorý vypovedá o iných aspektoch epidémie COVID-19.



Časopis pritom konštatuje, že "stanovenie toho, ako epidémie rôznym spôsobom ovplyvňujú ženy a mužov, je zásadným krokom v porozumení účinkov mimoriadnych udalostí na zdravie jednotlivcov a komunít".



Podľa The Lancetu má špecifické dôsledky pre ženy aj uzatváranie škôl, ku ktorému v rámci snáh o spomalenie šírenia koronavírusu pristúpili mnohé štáty. Často sú to "ony, kto poskytuje väčšinu starostlivosti v rodine, čo má za následok obmedzenie ich práce a ekonomických možností".



The Lancet spomína aj komplikovanú a neistú situáciu ľudí, ktorí sú v cudzine zamestnaní ako pomocníci v domácnosti. "Cestovné obmedzenia spôsobujú vážnu finančnú neistotu pre väčšinu z nich, pričom mnohí pendlujú medzi Filipínami, Indonéziou, Hongkongom a Singapurom".



Ďalším dôsledkom epidémie SARS-CoV-2 na ženy, ktorý súvisí so zavedením zákazu vychádzania alebo obmedzením pohybu mimo domu, je aj domáce násilie.



"Keďže ľudia museli byť doma, mimovládne organizácie hlásili nárast domáceho násilia," napísal britský týždenník The Economist. Pekinská mimovládna organizácia zaoberajúca sa právami žien dokonca nedávno vydala novú príručku, ktorá obsahuje "radu, ako v karanténe podať žiadosť o rozvod".