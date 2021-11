Zverejnili článok o vysokej účinnosti vakcíny Sputnik Light

Moskva 3. novembra (TASR) - Britský medicínsky časopis The Lancet zverejnil tento týždeň článok o štúdii ruských vedcov, podľa ktorej je jednodávková vakcína proti koronavírusu Sputnik Light pre pacientov bezpečná a účinná. Vážne neželané účinky vedci nezaznamenali.



Vedľajšie účinky tejto vakcíny u zaočkovaných mali mierny až stredný charakter.



Jednodávková vakcína Sputnik Light je účinná pri podaní samostatne i vo forme posilňujúcej dávky. Táto očkovacia látka je podľa TASS zaregistrovaná už vo viac ako 15 krajinách a v ďalších 30 proces registrácie prebieha.



Sputnik Light obsahuje rekombinantný adenovírus typu 26, ktorý do buniek prenáša časť genetického materiálu hrotovej bielkoviny koronavírusu SARS-CoV-2.



Počiatočná fáza testovania sa uskutočnila v jednom zariadení v Rusku a finančne ju zastrešil Ruský fond priamych investícií (RFPI), píše sa v štúdii.



Údaje Gamalejovho vedecko-výskumného inštitútu v Moskve na základe podania jednej dávky Sputnika Light 28.000 osobám v Moskve ukázali, že v prípade jednej dávky má táto vakcína 70-percentnú účinnosť proti koronavírusovému variantu delta. Táto účinnosť sa udrží po dobu troch mesiacov. U osôb vo veku do 60 rokov mal Sputnik Light až 75-percentnú účinnosť.