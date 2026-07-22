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The New York Post: Trump chce šéfa FIFA za generálneho tajomníka OSN
Šéf FIFA sa s Trumpom v uplynulom období mnohokrát stretol, a to aj vďaka tomu, že Spojené štáty organizovali tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale.
Autor TASR
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Washington 22. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump chce za nového generálneho tajomníka OSN šéfa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom v utorok informoval denník The New York Post (NYP), píše TASR.
Trump podľa zdroja blízkeho prezidentovi verí, že Infantina „rešpektujú všetci na svete, a uznáva, že má špeciálnu schopnosť spájať ľudí“. Šéf FIFA sa s Trumpom v uplynulom období mnohokrát stretol, a to aj vďaka tomu, že Spojené štáty organizovali tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale.
Nástupcu súčasného generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa zvolia tento rok. Infantina by pre zisk tejto funkcie museli podporiť Bezpečnostná rada i Valné zhromaždenie OSN. Nie je známe, či má 56-ročný Švajčiar o takúto funkciu vôbec záujem ani či sa o nej s Trumpom zhováral.
Infantinove prípadné víťazstvo by však narušilo očakávaný výber kandidáta z regiónu Latinskej Ameriky a Karibiku. Túto oblasť na čele OSN naposledy reprezentoval Peruánec Javier Pérez de Cuéllar medzi rokmi 1982 a 1991.
Viaceré zdroje NYP uvádzajú, že geografická rotácia nutne nebráni Infantinovi v zisku funkcie a je možné, že by si okrem Trumpovej zabezpečil aj ďalšie nominácie.
Trumpov osobitný vyslanec pre globálne partnerstvá Paolo Zampolli pre NYP povedal, že „iba prezident Trump mohol mať taký geniálny nápad“. Infantino by podľa Zampolliho „odviedol skvelú prácu“ a „všetci ho majú radi“.
FIFA počas šampionátu čelila kritike pre zrušenie suspendácie po červenej karte amerického útočníka Folarina Baloguna pred zápasom s Belgickom. Hoci mal nasledovať automaticky zákaz štartu v nasledujúcom zápase, Trump priznal, že Infantina požiadal o preskúmanie, pretože „si nemyslel, že to bol faul“. Balogun na zápas nastúpil, USA však prehrali 1:4.
FIFA v decembri minulého roka udelila po prvýkrát svoju cenu mieru, ktorú Infantino odovzdal práve Trumpovi. Stalo sa tak krátko po tom, čo americký prezident nezískal Nobelovu cenu mieru.
Trump podľa zdroja blízkeho prezidentovi verí, že Infantina „rešpektujú všetci na svete, a uznáva, že má špeciálnu schopnosť spájať ľudí“. Šéf FIFA sa s Trumpom v uplynulom období mnohokrát stretol, a to aj vďaka tomu, že Spojené štáty organizovali tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale.
Nástupcu súčasného generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa zvolia tento rok. Infantina by pre zisk tejto funkcie museli podporiť Bezpečnostná rada i Valné zhromaždenie OSN. Nie je známe, či má 56-ročný Švajčiar o takúto funkciu vôbec záujem ani či sa o nej s Trumpom zhováral.
Infantinove prípadné víťazstvo by však narušilo očakávaný výber kandidáta z regiónu Latinskej Ameriky a Karibiku. Túto oblasť na čele OSN naposledy reprezentoval Peruánec Javier Pérez de Cuéllar medzi rokmi 1982 a 1991.
Viaceré zdroje NYP uvádzajú, že geografická rotácia nutne nebráni Infantinovi v zisku funkcie a je možné, že by si okrem Trumpovej zabezpečil aj ďalšie nominácie.
Trumpov osobitný vyslanec pre globálne partnerstvá Paolo Zampolli pre NYP povedal, že „iba prezident Trump mohol mať taký geniálny nápad“. Infantino by podľa Zampolliho „odviedol skvelú prácu“ a „všetci ho majú radi“.
FIFA počas šampionátu čelila kritike pre zrušenie suspendácie po červenej karte amerického útočníka Folarina Baloguna pred zápasom s Belgickom. Hoci mal nasledovať automaticky zákaz štartu v nasledujúcom zápase, Trump priznal, že Infantina požiadal o preskúmanie, pretože „si nemyslel, že to bol faul“. Balogun na zápas nastúpil, USA však prehrali 1:4.
FIFA v decembri minulého roka udelila po prvýkrát svoju cenu mieru, ktorú Infantino odovzdal práve Trumpovi. Stalo sa tak krátko po tom, čo americký prezident nezískal Nobelovu cenu mieru.