The New York Times presunú časť ázijskej centrály z Hongkongu do Soulu

Hongkong 15. júla (TASR) – Americký denník The New York Times (NYT) v stredu oznámil, že v dôsledku nového čínskeho bezpečnostného zákona presunie tretinu svojej ázijskej centrály z Hongkongu do juhokórejskej metropoly Soul. Informovala o tom agentúra AFP.



„Nový čínsky zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu vyvolal neistotu, čo nové pravidlá znamenajú pre našu pobočku a našu žurnalistiku," uvádza vyhlásenie na webovej stránke denníka.



„Považujeme za rozumné vypracovať pohotovostné plány a rozmiestniť našich redaktorov po regióne," dodali NYT.



Denník má v Hongkongu už desaťročia regionálne ústredie, ktoré dohliada na ázijské spravodajstvo a pomáha prevádzkovať jeho 24-hodinovú spravodajskú činnosť.



NYT plánujú do roka presunúť do Soulu digitálny tím novinárov, ktorý predstavuje takmer tretinu hongkonských pracovníkov.



Ide o prvé veľké presídlenie medzinárodného spravodajstva, odkedy Peking koncom minulého mesiaca uviedol do platnosti nový bezpečnostný zákon pre Hongkong.



Nová právna norma spôsobila obyvateľom Hongkongu obavy, pretože jeho nejasné znenie kriminalizuje politické prejavy a zvyšuje kontrolu Komunistickej strany Číny nad mestom.



Jedno konkrétne ustanovenie zo zákona priamo vyzýva orgány, aby posilnili dohľad nad zahraničnými novinárskymi organizáciami.



Hongkong bol doposiaľ hlavným regionálnym centrom pre medzinárodné médiá najmä pre svoje občianske slobody, ktoré sa Peking v roku 1997 po prijatí tejto bývalej britskej kolónie pod svoju správu zaviazal, že bude až do roku 2047 chrániť.



Okrem NYT majú v Hongkongu pobočky aj tlačové agentúry AFP a Bloomberg, televízia CNN a denníky The Wall Street Journal a Financial Times.