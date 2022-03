The New York Times: Rokovania nepriniesli pokrok

New York/Antalya 10. marca (TASR) - Ministrom zahraničných vecí Ruska a Ukrajiny sa počas rokovaní v Turecku nepodarilo dosiahnuť pokrok smerom k ukončeniu vojny. Nádej na skoré ukončenie dva týždne trvajúceho konfliktu na Ukrajine je tým pádom zmarená. Takto komentoval výsledky schôdzky medzi Sergejom Lavrovom a Dmytrom Kulebom v tureckom letovisku Antalya americký denník The New York Times (NYT).



"Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov potvrdil, že na štvrtkovom stretnutí nedošlo k dohode o prímerí, pričom tvrdil, že prímerie ani nebolo obsahom rokovania," napísal NYT.



Denník pripomenul, že podľa šéfa ruskej diplomacie sa má o "takýchto otázkach" rokovať medzi ruskými a ukrajinskými predstaviteľmi v Bielorusku. Lavrov dodal, že štvrté kolo rozhovorov by malo byť už "čoskoro". Presný dátum však nespresnil.



Ukrajinskí a ruskí vyjednávači sa v Bielorusku naposledy stretli v pondelok. Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak uviedol, že tretie kolo rokovaní neprinieslo výrazné zlepšenie celkovej situácie. Ruské ministerstvo obrany síce oznámilo, že otvorí dovedna šesť humanitárnych koridorov vo viacerých ukrajinských mestách a pozastaví paľbu, ukrajinské úrady však informovali o viacerých ruských útokoch. Pri jednom z nich bola zničená nemocnica v meste Mariupol, kde sa nachádzalo aj pediatrické a gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Lavrov vo štvrtok vyhlásil, že nemocnica bola základňou "ultraradikálneho práporu Azov".