The New York Times upozorňuje na problémy s bezdomovcami v USA

New York 16. júla (TASR) - Problémy s bezdomovectvom v USA majú znaky akútnej krízy. Hlavnou príčinou je nedostatok dostupného bývania. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy na webovej stránke denníka The New York Times.



Útulky pre bezdomovcov na celom území USA hlásia nárast počtu osôb hľadajúcich pomoc a čakacie doby sa v posledných mesiacoch zdvoj- až strojnásobili, píše The New York Times. Podľa odborníkov zrejme stúpa aj počet bezdomovcov mimo týchto zariadení.



Niektorí z nich žijú v táboroch, ktoré po vypuknutí pandémie zaťali vznikať v parkoch a na iných verejných priestranstvách vo väčších mestách.



Hlavnou príčinou tohto vývoja je nedostatočný prístup k bývaniu. Ďalšie, menej závažné faktory sú chudoba, duševné choroby či závislosti.



Sedem milión nájomníkov s veľmi nízkymi príjmami nemá prístup k cenovo dostupnému bývaniu, píše The New York Times s odvolaním sa na organizáciu pomáhajúcu skupinám obyvateľstva s nízkymi príjmami National Low Income Housing Coalition (NLIHC). Súčasná kríza má podľa expertov pôvod v politických opatreniach, ktoré zastavili výstavbu dostatočného počtu bytov v USA.



Miestne samosprávy takisto prijímajú legislatívu, ktorá znemožňuje výstavbu dostatočného množstva priestorov na bývanie.



Nárast inflácie problém bezdomovectva znásobuje. Ceny nájomného rastú najrýchlejšie od roku 1986, čím sa domy a byty stávajú nedostupnými pre mnohých Američanov.



Množstvo ľudí v dôsledku krízy nevie, kde stráviac noc. Osoby žijúce na uliciach sú vystavené riziku násilia a nepriaznivému počasiu vrátane extrémnych horúčav. Môžu prísť aj o prácu a často majú problém nájsť si nové zamestnanie, pretože nemajú prístup k internetu, konštatuje The New York Times.