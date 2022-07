The New York Times: Zelenská v Kongrese žiadala ďalšie zbrane

Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská vystupuje s prejavom pred členmi amerického Kongresu vo Washingtone v stredu 20. júla 2022. Foto: TASR/AP

Washington 20. júla (TASR) - Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská v stredu vystúpila s prejavom pred členmi amerického Kongresu a požiadala ich dodávky ďalších zbraní pre svoju krajinu. TASR správu prevzala z webovej stránky amerického denníka The New York Times.Zelenská Kongres požiadala o viac zbraní na obranu pred, ktoré zabíjajú deti a rozdeľujú rodiny, píše The New York Times.povedala.povedala Zelenská a dodala, že voči jej krajine sa vedie nevyprovokovaná a invazívna teroristická vojna.Zelenská americkým kongresmanom ukázala fotografie detí, ktorým vojna zničila život. Bolo medzi nimi aj dievča z mesta Buča, ktorá prišla o mamu aj o ruku.V utorok v Bielom dome Zelenskú privítal americký prezident Joe Biden a jeho manželka Jill. Podľa vyjadrení Bieleho domu s manželkou ukrajinského prezidenta