The Rolling Stones avizujú nový album, bude mať názov Foreign Tongues
Skupina vydá svoj nový štúdiový album 10. júla.
Autor TASR
Londýn 3. mája (TASR) - Britská rocková skupina The Rolling Stones potvrdila, že názov jej nadchádzajúceho hudobného projektu bude Foreign Tongues. Správa prichádza po mesiacoch náznakov zo strany formácie, ktoré sa objavovali na tajomných bilbordoch a v príspevkoch, vyvolávajúc špekulácie, že kapela vydá nový album, prvý od titulu Hackney Diamonds z roku 2023, ktorý získal i cenu Grammy, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.
Skupina vydá svoj nový štúdiový album 10. júla. Vyplýva to z faktu, že členovia kapely Mick Jagger, Ronnie Wood a Keith Richards v sobotu zverejnili obal nadchádzajúcej platne, pričom každý z nich prezentoval inú časť jeho grafického dizajnu.
Jagger zverejnil fotografiu, ktorá pokrýva spodnú časť obalu a zobrazuje ilustráciu pripomínajúcu jeho ústa a bradu. Wood zdieľal strednú časť obalu, ktorá zachytáva jeho oči a nos. Richards ukázal hornú polovicu dizajnu, ktorá vykresľuje jeho hlavu so strapatými vlasmi a farebnou bandanou.
Kapela v piatok zverejnila 13-sekundové video, v ktorom na pohyblivom pozadí ukázala úryvok zo zatiaľ neznámej skladby spolu so svojím charakteristickým logom v podobe vyplazeného jazyka a pier. Príspevok obsahuje aj emodži v podobe CD-disku.
Skupina, ktorá vznikla v Londýne v roku 1962, má za sebou dlhú históriu albumov a singlov, ktoré sa dostali na vrchol rebríčkov; patria medzi ne napríklad (I Can't Get No) Satisfaction, Paint It Black alebo Start Me Up.
Po tom, ako v auguste 2021 vo veku 80 rokov zomrel dlhoročný člen Charlie Watts, sa na miesto bubeníka posadil Steve Jordan. Klasickú zostavu formácie tvoria v súčasnosti už len Jagger (82), Richards (82) a Wood (78). Po odchode ďalšieho dlhoročného člena skupiny, basgitaristu Billa Wymana (89) v roku 1993, jeho miesto zaujal americký hudobník Darryl Jones.
