The Rolling Stones má v šiestich desaťročiach album na prvej priečke

Londýn 12. septembra (TASR) - Britská rocková skupina The Rolling Stones sa stala prvou hudobnou formáciou, ktorej albumy sa v domácich rebríčkoch dostali na prvé miesto v šiestich rozličných desaťročiach. Stalo sa tak po tom, ako v piatok obsadila v Británii najvyššiu priečku reedícia ich štúdiového albumu Goats Head Soup z roku 1973, informuje stanica Sky News.



Reedícia vyšla minulý týždeň a obsahuje tri dosiaľ nezverejnené skladby - Criss Cross, All the Rage a Scarlet, na ktorej hrá gitarista skupiny Led Zeppelin Jimmy Page.



The Rolling Stones je jednou z najstarších rockových skupín, ktoré stále chodia na turné, pričom v hudobnom priemysle zastáva popredné a vplyvné miesto už takmer 60 rokov. Skupina má 13 albumov, ktoré v Británii obsadili vrchol rebríčkov; o túto bilanciu sa delí s Elvisom Presleym a Robbiem Williamsom. Najviac - pätnásť - albumov číslo jeden má skupina The Beatles.



V samotných britských rebríčkoch strávili albumy The Rolling Stones dovedna 46 týždňov. Skupina mala na prvej priečke britských rebríčkov tiež osem singlov, ktoré tam strávili celkovo 18 týždňov.



Počas koronavírusovej pandémie formácia vydala singel Living in a Ghost Town. Pieseň jej členovia dokončili v izolácii. Hoci skupina začala na skladbe pracovať už pred vypuknutím pandémie, rozhodli sa ju v kontexte vzniknutej situácie vydať, keďže "rezonovala s časmi, v akých žijeme", vysvetlil spevák Mick Jagger.



Frontman skupiny sa nedávno, na pozadí pokračujúcej koronavírusovej pandémie, vyjadril aj k možnosti nahrávania nového materiálu. "Momentálne neviem, kedy sa opäť zídeme v štúdiu. Musí to byť za bezpečných podmienok," uviedol podľa internetového magazínu New Musical Express (NME) 77-ročný Jagger.