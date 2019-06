The Rolling Stones pokračujú v turné s uzdraveným spevákom M. Jaggerom

Členovia skupiny The Rolling Stones zľava Ron Wood a Mick Jagger vystupujú na koncerte v rámci turné No Filter na štadióne amerického futbalu Soldier Field v Chicagu 21. júna 2019. Skupina odohrala som svoj prvý koncert po operácii Micka Jaggera. Kvôli jeho zdravotnému stavu kapela odložila severoamerickú časť svojho turné No Filter, ktorá mala byť v čase od 20. apríla do 29. júla. Jagger podstúpil operáciu srdca, pri ktorej mu vymenili chlopňu.