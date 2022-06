The Rolling Stones začali v Madride turné k 60. výročiu svojho vzniku

Madrid 2. júna (TASR) - Britská rocková skupina The Rolling Stones odštartovala v stredu v španielskej metropole Madrid európske turné k 60. výročiu svojho vzniku. Séria koncertov s názvom Sixty bude zahŕňať 14 vystúpení v desiatich krajinách, informuje agentúra AFP.



Ide o prvé turné tejto londýnskej formácie od smrti jej dlhoročného bubeníka Charlieho Wattsa, ktorý zomrel vlani v auguste ako 80-ročný. Súčasnými členmi skupiny sú spevák Mick Jagger (78), gitarista Keith Richards (78) a gitarista Ronnie Wood, ktorý v stredu oslávil 75. narodeniny.



Na výpomoc si prizvali bubeníka Stevea Jordana (65), ktorý s The Rolling Stones odohral niekoľko vystúpení aj minulý rok, keď Watts už nebol zo zdravotných dôvodov schopný ďalej hrať naživo.



The Rolling Stones "externe" spolupracujú aj na poste basgitaristu; v januári 1993 opustil skupinu jej zakladajúci člen Bill Wyman (85). Jeho miesto zaujal Darryl Jones (60). Sprevádzať ich bude šestica ďalších hudobníkov.



Po koncerte na madridskom štadióne Metropolitano skupinu čakajú Mníchov, Liverpool, Amsterdam, Bern, Miláno, Londýn (dve vystúpenia), Brusel, Viedeň, Lyon, Paríž, Gelsenkirchen a Štokholm, kde sa turné 31. júla zavŕši.