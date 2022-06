The Rolling Stones pozastavili turné; Mick Jagger má covid

Amsterdam 13. júna (TASR) - Skupina The Rolling Stones zrušila v pondelok svoj koncert v Amsterdame, a to len niekoľko hodín pred jeho začiatkom. Dôvodom bol pozitívny výsledok testu na koronavírus, ktorý mal spevák Mick Jagger, informuje agentúra AP.



Kapela vo vyhlásení informovala, že u 78-ročného Jaggera sa "príznaky covidu objavili po príchode na štadión" ma predmestí Amsterdamu, kde mala skupina večer koncertovať. Následne mal pozitívny výsledok testu. Nijaké bližšie podrobnosti o jeho zdravotnom stave zatiaľ nie sú známe, uvádza AP.



Kapela The Rolling Stones sa vo vyhlásení ospravedlnila za odklad koncertu s tým, že bezpečnosť publika aj hudobníkov musí byť prioritou. Dodala, že koncert sa uskutoční v inom, náhradnom termíne, pričom naň budú platiť nadnes zakúpené lístky.



AP uvádza, že na amsterdamskom štadióne nazývanom Aréna Johana Cruijffa už boli v čase oznámenia viacerí fanúšikovia.



Britskí rockeri sú aktuálne na európskom turné s názvom Sixty, ktoré je poctou k 60. výročiu ich vzniku. Ide o prvé turné tejto londýnskej formácie od smrti jej dlhoročného bubeníka Charlieho Wattsa, ktorý zomrel vlani v auguste ako 80-ročný.



Dosiaľ posledný z celkových 14 plánovaných koncertov tohto turné, ktoré The Rolling Stones odštartovali 1. júna v Madride, odohrali 9. júna v Liverpoole. Po Amsterdame mali v pláne vystúpiť 17. júna vo švajčiarskom Berne.