The Sentry: Eritrea obnovuje armádu a destabilizuje susedné krajiny

Adis Abeba 1. júla (TASR) - Eritrea obnovuje svoju armádu a pokračuje v destabilizácii susedných krajín vrátane Etiópie. Vyplýva to zo správy zverejnenej v pondelok americkou mimovládnou organizáciou monitorujúcou dodržiavanie ľudských práv, z ktorej cituje AFP, píše TASR.



„Po zrušení sankcií teraz Eritrea obnovuje armádu, posilňuje obranu a pokračuje v destabilizácii svojich susedov,“ uvádza sa v správe mimovládnej organizácie The Sentry (Stráž) zverejnenej v pondelok neskoro večer.



„Treba očakávať, že v tom bude (Eritrea) pokračovať, ak sa nezmení status quo,“ upozornila organizácia.



The Sentry, ktorá sa špecializuje na sledovanie korupčných peňazí, z ktorých sa financujú vojny, uviedla, že Eritrea bola pôvodne sankcionovaná v roku 2009 za údajnú podporu somálskych džihádistov.



Vo svojej správe The Sentry tiež preskúmala skutky spáchané počas vojny v Tigraji na severe Etiópie. Konflikt postavil Tigrajčanov proti etiópskym a eritrejským silám a podľa Africkej únie v ňom zahynulo najmenej 600.000 ľudí.



Dlhoroční nepriatelia Eritrea a Etiópia podpísali v roku 2018 mierovú dohodu, po ktorej nasledovalo zrušenie zbrojných sankcií OSN, pričom eritrejské sily sa následne zapojili v rokoch 2020 - 2022 do vojny v etiópskom regióne Tigraj, pripomína AFP.



„Vojnových zločinov sa dopustili všetky strany konfliktu, ale zverstvá a vojnové koristníctvo, ktorých sa dopustila eritrejská armáda, boli neporovnateľné či už v rozsahu alebo premyslenosti,“ uviedla The Sentry.



Hoci mierová dohoda - bez účasti Eritrey - ukončila boje, eritrejské jednotky zostávajú v Tigraji dodnes.



Eritrea s približne tromi miliónmi obyvateľov sa nachádza v severovýchodnej Afrike pri Červenom mori a je vo veľkej miere medzinárodne izolovaná. Eritrejský prezident Isaias Afwerki v krajine vládne od získania nezávislosti od Etiópie v roku 1993. V Eritrei sú zakázané politické strany a sloboda prejavu a tlače je značne obmedzená. Neexistuje tam parlament ani nezávislé súdy či organizácie občianskej spoločnosti. Niekedy je prezývaná aj „Severná Kórea Afriky“.