Médiá: Na pohrebe Alžbety II. sa zúčastní Zelenského manželka

Kyjev/Londýn 16. septembra (TASR) - Manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa plánuje zúčastniť na pondelkovom pohrebe britskej kráľovnej Alžbety II. v Londýne. Píšu o tom britské médiá vrátane spravodajskej stanice Sky News a denníka The Guardian, ktoré sa odvolávajú na správu bulváru The Sun.



Olena Zelenská je údajne medzi 500 pozvanými štátnikmi a ďalšími predstaviteľmi pozvanými na samotný pohreb, ako aj na nedeľnú recepciu, ktorú hostí nový monarcha Karol III.



Ukrajinský líder Zelenskyj podľa zdroja denníka The Sun do Británie neodcestuje. Jeho manželka by sa mala na Ukrajinu vrátiť ihneď po pohrebe. "Británia je jedným z najvernejších spojencov Ukrajiny. Jej (Zelenskej) prítomnosť na pohrebe je prejavom priateľstva a vzájomného rešpektu," povedal pre The Sun nemenovaný zdroj. Dodal, že prítomnosť Zelenskej je "ďalším znakom globálnej podpory pre Ukrajinu, zatiaľ čo Rusko je izolované".



The Guardian približuje, že šéf Kremľa Vladimir Putin na pohreb Alžbety II. pozvaný nebol. Ruské ministerstvo zahraničných vecí to označilo za "hlboko nemorálne". Moskva obvinila Londýn z využívania národnej tragédie na geopolitické účely.



Pozvánky na pohreb zosnulej Alžbety II. nedostali okrem Ruska ani Bielorusko, Mjanmarsko či predstavitelia Sýrie, Venezuely a Afganistanu, kde vládne militantné hnutie Taliban.