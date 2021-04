Británia vyšle v máji do Čierneho mora dve vojenské lode

Londýn 18. apríla (TASR) - Británia vyšle v máji do Čierneho mora svoje dve vojenské lode. V nedeľu o tom informoval britský nedeľník The Sunday Times s odvolaním sa zdroje z britského námorníctva.



V čase, keď Rusko posilňuje prítomnosť svojich vojakov na ukrajinských hraniciach, tak chce Británia vyjadriť solidaritu s Kyjevom a spojencami NATO v regióne, približujú britské noviny.



Do Čierneho mora sa má doplaviť torpédoborec triedy Daring s protilietadlovými raketami a protiponorková fregata triedy Duke. V prípade potreby ich budú pripravené podporiť bojové lietadlá F-35 Lightning a helikoptéry Merlin, ktoré budú dovtedy umiestené na lietadlovej lodi HMS Queen Elizabeth.



Táto správa prichádza len krátko po tom, čo sa prezident USA Joe Biden rozhodol minulý týždeň odvolať vyslanie dvoch amerických vojenských lodí do Čierneho mora pre obavy z možnosti vyhrotenia konfliktu, píše The Sunday Times.



Britské ministerstvo obrany na žiadosť o reakciu bezprostredne nereagovalo, píše agentúra Reuters. Hovorca ministerstva sa však pre britský nedeľník vyjadril, že Británia s Ukrajinou úzko spolupracuje na monitorovaní situácie v regióne a naďalej apeluje na Rusko, aby situáciu na ukrajinských hraniciach neeskalovala.



Ruské námorníctvo ešte v sobotu vyslalo na manévre do Čierneho mora 15 svojich vojnových lodí. Ruské ministerstvo obrany deň predtým informovalo, že pre plánované vojenské cvičenia na šesť mesiacov zatvorí niektoré oblasti Čierneho mora v okolí Krymského polostrova.



Rusko začalo nedávno zhromažďovať veľké počty vojakov pri svojich hraniciach s Ukrajinou a aj na Krymskom polostrove, ktorý Moskva anektovala v roku 2014. Správanie Ruska už kritizovala Európska únia, NATO i Ukrajina.