The Sunday Times: Harry a Meghan pozvali na korunováciu Karola III.

Londýn 5. marca (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan Markelová dostali pozvanie na májovú korunováciu kráľa Karola III. To, či sa na nej zúčastnia, však zatiaľ nepotvrdili. TASR informuje na základe nedeľnej správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na noviny The Sunday Times.



Hovorca manželov, ktorí sa v roku 2020 vzdali oficiálnych povinností v rámci kráľovskej rodiny a presťahovali sa do Kalifornie, uviedol, že "nedávno dostali e-mailovú korešpondenciu z kancelárie Jeho výsosti týkajúcu sa korunovácie".



"Bezprostredné rozhodnutie, či sa vojvoda a vojvodkyňa (zo Sussexu) zúčastnia, v tomto okamihu nezverejníme," uviedol hovorca Harryho a Meghan. Buckinghamský palác odmietol túto záležitosť komentovať.



AFP píše, že 38-ročný Harry má čoraz odcudzenejšie vzťahy so svojím otcom Karolom III. či bratom princom Williamom po tom, čo o narušených väzbách v rodine hovoril vo svojej najnovšej knihe, dokumentárnej sérii na Netflixe či v početných rozhovoroch.



V sobotnom rozhovore s odborníkom na traumy poznamenal, že dlho sa cítil byť "trochu iným" oproti iným členom britskej kráľovskej rodiny. Uviedol tiež, že pochádza z "rozvráteného domova" a usiluje sa svoje traumy nepreniesť na vlastné deti.



AFP pripomína, že odkedy sa Harry s Meghan presťahovali do USA, navštívili Spojené kráľovstvo len zriedka. Vlani v septembri pricestovali na pohreb zosnulej panovníčky Alžbety II., Harryho starej matky.



Korunovácia Karola III. sa bude konať 6. mája vo Westminsterskom opátstve v Londýne a zúčastnia sa na nej predstavitelia mnohých krajín sveta.